Дженнифер Лопес подтвердила расставание с Алексом Родригесом

После того, как Дженнифер Лопес сняла помолвочное кольцо, подаренное Алексом Родригесом, оставалось только дождаться официального заявления, что пара не вместе. Теперь Джей Ло развеяла все слухи и подтвердила расставание. Об этом сообщает People.
Экс-возлюбленные заявили, что остаются друзьями.
"Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и надеемся, что нам это удастся. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга", – сказано в заявлении пары.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото: instagram.com/jlo
Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречались с 2017 года. В 2019 году баскетболист сделал предложение артистке. Их свадьба должна была состояться в 2020 году, но была перенесена несколько раз из-за пандемии коронавируса.
Ранее пара заявляла, что пытается спасти отношения.