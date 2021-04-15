Дженнифер Лопес подтвердила расставание с Алексом Родригесом

Через месяц после того, как пошли слухи о разрыве помолвки, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес подтвердили, что они больше не пара

После того, как Дженнифер Лопес сняла помолвочное кольцо, подаренное Алексом Родригесом, оставалось только дождаться официального заявления, что пара не вместе. Теперь Джей Ло развеяла все слухи и подтвердила расставание. Об этом сообщает People.

Экс-возлюбленные заявили, что остаются друзьями.

"Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и надеемся, что нам это удастся. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга", – сказано в заявлении пары.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото: instagram.com/jlo Реклама

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречались с 2017 года. В 2019 году баскетболист сделал предложение артистке. Их свадьба должна была состояться в 2020 году, но была перенесена несколько раз из-за пандемии коронавируса.

Ранее пара заявляла, что пытается спасти отношения.