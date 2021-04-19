Джамала заинтриговала поклонников фотографией своего 10-месячного сына

Певица скрывает лицо младшего сына, которому совсем скоро исполнится год, но все равно публикует фото с ним

19 апреля Селиму-Гираю исполнилось 10 месяцев. Джа показала трогательное фото с младшим сыном и его дедушкой в своем Instagram-профиле.

Фолловерам очень интересно увидеть лицо мальчика, но звездная прячет его от широкой публики. Так делают многие родители.

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Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Из-за того, что творится в мире, хочется праздновать не только месяцы, но и дни. Праздновать каждый день жизни! И не только малышей, но и родителей, родственников, близких. Хочется обнять и никогда не отпускать! Обнимайте чаще своих близких. Будьте здоровы!", – написала певица в публикации.

В комментариях Джамалу поздравили с датой и написали много теплых слов о ребенке. "Ресницы не спрячешь", – отметил один из пользователей соцсети. И действительно, хотя на фотографии лица Селима не видно, но его пухлые щечки и длинные ресницы очень заметны.