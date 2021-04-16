Джамала потратила семь часов на необычную прическу. Певице придется ходить так все лето (видео)

Певица Джамала, которая недавно шокировала перевоплощением в жгучую блондинку, продолжает эксперименты и показала подписчикам свою новую прическу – афрокосички. На их плетение ушло семь часов и теперь с таким новым имиджем звезда будет ходить целое лето.
На фото, опубликованных в Instagram-аккаунте певицы, она позирует в стильном хипстерском наряде и демонстрирует афрокосички.
Джамала с афрокосичками / Фото: instagram.com/jamalajaaa
"В любой непонятной ситуации меняй причёску!", – написала Джамала в посте.
Кажется, у певицы такая ситуация как раз случилась.
Еще она опубликовала ролик из TikTik, в котором показала афрокосички с близкого ракурса.