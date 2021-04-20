Похудевшая Джамала открыто показала свою фигуру в мини-шортах. Звезда недовольна своим телом (фото)

Певица улетела в Египет, откуда поделилась фотографиями из спортзала. Это действительно редкие снимки Джамалы, которая не показывала свою фигуру так открыто

Певица Джамала, которая заинтриговала фотографией своего 10-месячного сына, показала свое постройневшее тело на отдыхе в Египте. Звезда редко показывает свою фигуру настолько открыто, но в этот раз она решила откровенно рассказать о процессе своего похудения.

В январе этого года Джамала заявила, что хочет попрощаться с десятью килограммами. Тогда она весила 69 килограммов при росте 1,67 м. Уже несколько месяцев певица придерживается правильного питания, но, по ее словам, пока недовольна своим телом. В Instagram Джамала запостила фото из спортзала в Египте, куда отправилась отдыхать. На фото видны подкачанные ноги звезды и подтянутый животик. Но, как оказалось, певица редко занимается спортом.

Джамала в спортзале / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Занимаюсь ли я спортом? Практически нет. Почему? Все просто: нет времени/устала/хочу спать/заболела.

Кто-то скажет, что это все отмазки, если видишь цель и хочешь... и все в таком духе. Но со спортом у меня не складывалось именно по этим причинам, правда. И хоть желание было велико, занималась время от времени, когда ездила на отдых или все же находила окно в графике", – написала Джамала.

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Теперь певица планирует пройти процедуры, которые помогают в борьбе с целлюлитом и возвращают тонус коже.

"Сейчас не могу сказать, что довольна своим телом. В некоторых местах хочется больше тонуса, избавиться от целлюлита, но в целом хочу немножко похвалить себя и подбодрить всех, кто со мной рядышком. Всех, кто читает, следит, кто поддержал меня, когда я писала пост о том, что хочу скинуть десяточку", – поделилась Джамала.

Джамала показала результаты похудения Видео: instagram.com/jamalajaaa

Ранее Джамала сообщила, что будет ходить с новой прической все лето.