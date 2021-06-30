Дурнев публично назвал Ефросинину "суперзвездой из прошлого". Ведущая ответила (видео)

Ефросинина записала видео в ответ на слова Дурнева. Телеведущая отметила, что блогер поступил не по-мужски и это было низко с его стороны

Маша Ефросинина записала видеообращение Алексею Дурневу в ответ на оскорбления / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/aleksey_durnev

Некогда телеведущий, а теперь блогер Алексей Дурнев в Instagram довольно нелестно отозвался об украинской телеведущей и интервьюере Маше Ефросининой, которая ранее рассказала, что чуть не потеряла дочь.

Подписчики поинтересовались у Алексея, согласится ли он дать Маше интервью для ее YouTube-программы "Экзамен с Машей Ефросининой".

Скорее всего нет. Маша не может понять, она суперзвезда из прошлого или интервьюер, – ответил Дурнев.

На своей странице в Instagram Маша отреагировала на это, записав видеообращение. Ефросинина была удивлена и заявила, что они с Дурневым договаривались про интервью, которое планировали выпустить уже осенью.

По словам Маши, она часто смотрит выпуски Алексея "Дурнев смотрит сторис", где блогер в шуточной форме высмеивает многих известных личностей, и ей нравится его шоу. Именно потому, что Дурневу удалось из телеведущего переквалифицироваться в блогера и вновь обрести популярность, Ефросинина и хотела пообщаться с ним.

И тут как раз, Леша, когда вы присылаете нам голосовое (сообщение – Ред.), что вы согласны на интервью, мы обсуждаем, что вы дадите нам его в вашей новой студии и мы ждем осени, вы выкладываете такой ответ, в котором обижаете меня…Это обидно, неприятно, не по-мужски, не по-пацански, – ответила Маша.

Ведущая также поинтересовалась у Дурнева, почему он решил в таком тоне отозваться о "человеке, которого он даже не знает". Алексей же пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

Ранее Алексей Дурнев выяснял отношения в Сети с Лесей Никитюк.