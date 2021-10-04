"Дружба народов": российский ELLE посвятил обложку Украине. Пользователи Сети в гневе

Кадры из съемки октябрьского ELLE Russia / Фото: elle.ru
Российский журнал ELLE посвятил октябрьский номер теме "Дружбы народов". Всего в рамках фотопроекта издания создано 25 обложек, каждая из которых посвящена разным странам: Грузии, Узбекистану, Беларуси, Литве, Чечне и другим. Одна из обложек номера была посвящена и Украине.
Над съемкой о нашей стране работала украинская команда – фотограф Назар Черний и стилист Александра Ветрова, а фотосессию провели в Умани в национальном дендрологическом парке "Софиевка".
Модель Светлана Потомски позировала в нарядах украинских брендов Benza, Litkovskaya и Ruslan Baginskiy.
Главный редактор российского ELLE Екатерина Мухина написала в своем посте в Instagram:
Эта история – наше признание в любви к Украине, наше восхищение волшебными девушками, талантливыми дизайнерами, культурой и природой, тишиной ее лесов и синевой Карпат. И, конечно, языком – он и есть музыка, прозрачный, как вода в реке, и понятный, как белоснежные образы этой съемки.
Фотосессия получилась очень красивая и необычная. Но в тоже время снимки, которые редакция опубликовала в своих соцсетях, получили огромный шквал критики.
Пользователи Сети недоумевают, о какой дружбе может идти речь, когда Россия признана страной агрессором по отношению к Украине.
Основательница бренда Cultnaked и модная инфлюенсерша Мэри Фуртас написала:
Съемка красивая, но давайте сначала остановим агрессию со стороны России и войну на нашей территории, а потом "дружбу".
Невероятно красиво все сделано, идея прекрасна, браво! Но вот это вот "без границ" и "дружба народов" от российского издания звучит так лицемерно, будто готовитесь к очередной оккупации. Уж простите.
- прокомментировала пост Мухиной редактор украинской версии сайта Buro24/7 Елизавета Павленко.
Интересно, что слоган "дружба народов" – это достаточно советский и даже пропагандистский лозунг. В свое время власти СССР сознательно его внедряли. В современном мире принято говорить о партнерстве, сотрудничестве, но в условиях войны, конечно, это невозможно.
Как говорится: "Благими намерениями вымощена дорога в ад". Похоже, так получилось и с идеей команды российского ELLE. Ведь посыл "без границ" выглядит довольно странно, учитывая, что Украина как раз пытается отстоять свои границы.
Читайте также: Елена Зеленская в черно-белой фотосессии на обложке украинского глянца