"Дружба народов": российский ELLE посвятил обложку Украине. Пользователи Сети в гневе

Кадры из съемки октябрьского ELLE Russia / Фото: elle.ru

Российский журнал ELLE посвятил октябрьский номер теме "Дружбы народов". Всего в рамках фотопроекта издания создано 25 обложек, каждая из которых посвящена разным странам: Грузии, Узбекистану, Беларуси, Литве, Чечне и другим. Одна из обложек номера была посвящена и Украине.

Над съемкой о нашей стране работала украинская команда – фотограф Назар Черний и стилист Александра Ветрова, а фотосессию провели в Умани в национальном дендрологическом парке "Софиевка".

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Модель Светлана Потомски позировала в нарядах украинских брендов Benza, Litkovskaya и Ruslan Baginskiy.

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Главный редактор российского ELLE Екатерина Мухина написала в своем посте в Instagram:

Эта история – наше признание в любви к Украине, наше восхищение волшебными девушками, талантливыми дизайнерами, культурой и природой, тишиной ее лесов и синевой Карпат. И, конечно, языком – он и есть музыка, прозрачный, как вода в реке, и понятный, как белоснежные образы этой съемки.

Фотосессия получилась очень красивая и необычная. Но в тоже время снимки, которые редакция опубликовала в своих соцсетях, получили огромный шквал критики.

Кадр со съемки журнала ELLE / Фото: elle.ru

Пользователи Сети недоумевают, о какой дружбе может идти речь, когда Россия признана страной агрессором по отношению к Украине.

Основательница бренда Cultnaked и модная инфлюенсерша Мэри Фуртас написала:

Съемка красивая, но давайте сначала остановим агрессию со стороны России и войну на нашей территории, а потом "дружбу".

Невероятно красиво все сделано, идея прекрасна, браво! Но вот это вот "без границ" и "дружба народов" от российского издания звучит так лицемерно, будто готовитесь к очередной оккупации. Уж простите.

- прокомментировала пост Мухиной редактор украинской версии сайта Buro24/7 Елизавета Павленко.

Интересно, что слоган "дружба народов" – это достаточно советский и даже пропагандистский лозунг. В свое время власти СССР сознательно его внедряли. В современном мире принято говорить о партнерстве, сотрудничестве, но в условиях войны, конечно, это невозможно.

Кадр со съемки журнала ELLE / Фото: elle.ru

Как говорится: "Благими намерениями вымощена дорога в ад". Похоже, так получилось и с идеей команды российского ELLE. Ведь посыл "без границ" выглядит довольно странно, учитывая, что Украина как раз пытается отстоять свои границы.

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