Совсем другие: Ким Кардашьян показала себя и своих сестер до пластики

Только близкие могут выложить в соцсети старые фото, на которых мы вышли, мягко говоря, не очень. Так поступила и Ким Кардашьян в 42-й день рождения своей сестры Кортни.
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В Instagram-профиле знаменитость опубликовала архивные кадры, на которых также можно увидеть Хлое Кардашьян и Крис Дженнер.
Вот загоревшие Ким с сестрами Хлое, Кортни и мамой Крис Дженнер в начале 00-х.
А это снова Кортни и Ким до того, как кардинально преобразились с легкой руки пластического хирурга.
На этом снимке сестрички еще моложе. Узнаете Ким справа?
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Ну и куда же без детских фотографий.
А так сейчас выглядят Кортни и Ким, которые исправили носы, увеличили грудь и подправили контуры лица.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян вошла в ТОП самых богатых людей мира.