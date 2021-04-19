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Совсем другие: Ким Кардашьян показала себя и своих сестер до пластики

19 апреля, 16:30

Инна Петрова

Знаменитость поделилась архивными фото своего семейства в честь дня рождения Кортни Кардашьян

Только близкие могут выложить в соцсети старые фото, на которых мы вышли, мягко говоря, не очень. Так поступила и Ким Кардашьян в 42-й день рождения своей сестры Кортни.

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В Instagram-профиле знаменитость опубликовала архивные кадры, на которых также можно увидеть Хлое Кардашьян и Крис Дженнер.

Вот загоревшие Ким с сестрами Хлое, Кортни и мамой Крис Дженнер в начале 00-х.

Фото: instagram.com/kimkardashian

А это снова Кортни и Ким до того, как кардинально преобразились с легкой руки пластического хирурга.

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Фото: instagram.com/kimkardashian

На этом снимке сестрички еще моложе. Узнаете Ким справа?

Фото: instagram.com/kimkardashian

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Ну и куда же без детских фотографий.

Фото: instagram.com/kimkardashian

А так сейчас выглядят Кортни и Ким, которые исправили носы, увеличили грудь и подправили контуры лица.

Фото: instagram.com/kimkardashian
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян вошла в ТОП самых богатых людей мира.

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