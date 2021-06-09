Дава обвинил Zivert в лицемерии из-за лайка под комментом Крапивиной

Давид Манукян продолжает комментировать скандал Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова. Рэпер обратил внимание на лайк певицы Zivert и записал к ней обращение

Дава обвинил Zivert в лицемерии / Фото: instagram.com/_zivert, instagram.com/dava_m

Рэпер Давид Манукян успел отреагировать на слова Нателлы Крапивиной, что таких как он и Филипп Киркоров "на Кавказе расчленяют на шашлыки". Теперь же рэпер досмотрел, что певица Zivert поставила лайк под тем самым комментарием уже экс-продюсера Светланы Лободы.

Дава не стал молчать и записал InstaStories. Он отметил, что у Zivert хорошие отношения с Филиппом Киркоровым и он не понимает, как певица могла поддержать такой комментарий.

" Улыбалась в лицо Филиппу, а после поддержала высказывание о том, что нас нужно "отправить на шашлыки"! Серьезно? Это ли не верх лицемерия?! А как же смысл в твоей музыке про любовь? Надеюсь, это просто ошибка", – написал Дава.

Как добавил Дава, он надеется, что Филипп обратит внимание на этот лайк Zivert и больше не будет с ней записывать совместные треки.

"Филипп Киркоров, надеюсь, что у вас больше не будет совместных треков с людьми, которые втихаря поддерживают высказывания, что нужно отправить вас на шашлыки. При этом улыбаются в лицо и говорят, что в их музыке есть великий смысл", – написал рэпер.

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Сама Zivert пока не отреагировала на InstaStories Давы. Филипп Киркоров тоже хранит молчание.

Отметим, Нателла Крапивина резко высказалась не только об эпатажном появлении Филиппа Киркоров и Давы не премии МУЗ-ТВ, но и раскритиковала мероприятие в целом.

"Короткие итоги премии МУЗ-ТВ: шоубизнес все больше напоминает цирк уродов, исключение – несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. Моргенштерн – ньюсмейкер от бога. Всем нас*ать, кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоу-бизнеса", – написала экс-продюсер Лободы.

Смотрите интервью Нателлы Крапивиной для Ксении Собчак, где продюсер объяснила свое отношение к Даве Манукяну:

Ранее мы рассказывали, кто из звезд уже прокомментировал скандал Филиппа Киркоров и Нателлы Крапивиной.