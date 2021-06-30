Как получить поздравление от Дональда Трампа: новая услуга экс-президента США

Говорят, Трамп никогда не выглядел лучше, чем сейчас. Значительно счастливее кажется и Мелания – она ходит на СПА-процедуры и проводит время с родителями

Дональд и Мелания Трамп начали поздравлять людей открытками / Фото: Getty Images

Дональд Трамп после длительной паузы выходит из подполья. После проигрыша на выборах экс-президент США почти не появлялся на публике. Из соцсетей исчез, в телевизионных эфирах не участвовал. Со своими сторонниками общался только через сайт. Там же недавно появилась необычная услуга: теперь Дональд и Мелания Трамп могут поздравить любого человека с праздником. Корреспондент Сегодня в США Елена Гончаренко заказала себе такое приветствие. Получила ли она ответ от бывшего президента США – далее в материале.

Куда пропал Дональд Трамп

Он был на всех экранах телевизоров или в каждом телефоне. Но после проигрыша на выборах Америка Трампа почти не слышала. Он долго молчал, с тех пор, как покинул Белый Дом. Его аккаунты в соцсетях заблокированы. Видели Трампа разве что с клюшками для гольфа в роскошном поместье во Флориде. А недавно он неожиданно появился на свадьбе своих сторонников.

Говорят, Трамп никогда не выглядел лучше, чем сейчас: примечательно похудел, автозагар сменил на естественное солнце Флориды. Значительно счастливее кажется и Мелания: ходит на СПА-процедуры и проводит время с родителями. И хотя Трампы все еще живут вместе в огромном поместье – общаются они редко.

Будет ли Дональд Трамп баллотироваться в президенты США в 2024 году

Политика Байдена подталкивает Трампа в третий раз баллотироваться в президенты. Фото: коллаж "Сегодня"

Говорят, что самому Трампу советники посоветовали взять паузу – чтобы страна начала по нему скучать. И они загрустили. Давят на клаксоны и размахивают гигантскими флагами с фамилией своего кумира. Сторонников Трамп собирает впервые, с тех пор, как покинул Белый дом.

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После длительной паузы 45-тый президент США намекнул, будет ли выдвигаться в президенты 2024 года.

"Джо Байден разрушает нашу нацию. Приоритет номер один для каждого, кто хочет спасти Америку – это вложить все силы и энергию для победы в 2024-м", – заявил Трамп на встрече со своими поклонниками. Своих избирателей Трамп уже начал собирать.

Интересная услуга от экс-президента США

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Недавно экс-президент США с женой удивили своих поклонников новой услугой. Теперь они могут поздравить любого с днем ​​рождения или годовщиной свадьбы. Надо лишь заполнить специальную форму на сайте Трампа.

Что и сделала наша корреспондент Елена Гончаренко. Она отметила свою фамилию, адрес и повод для поздравления. Указала годовщину свадьбы, она как раз приходится на период командировки.

Два месяца ожиданий и поздравления от 45-го президента Америки оказалось в почтовом ящике Елены. Письмо с пожеланиями и подписями Дональда и Меланьи Трамп пришло из Флориды.

И таких заявок в день тысячи, указывают на сайте. Но вероятно большинство не из американской столицы. Скорее всего продемократический регион уже и забыл бывшего президента.

Но экс-президент обещает реванш. Летом планируется еще несколько митингов. Очевидно Дональд Трамп дает понять: политическая пенсия не для него.

Ранее Мелания Трамп вышла в народ с улыбкой и в ярком платье за 104 тысячи гривен.