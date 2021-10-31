Доктор Комаровский рассказал про противопоказания к вакцинации от COVID-19

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на самые популярные вопросы, касающиеся вакцинации и коронавируса.
Такой момент – если после первой дозы если вы сделали прививку, например, Пфайзером, и если у вас нормальная температура, нет острого периода инфекционной болезни, когда вы не можете встать с кровати от болезни, то вы идете и вакцинируетесь повторно,- сказал доктор Комаровский,- Если на первую дозу будет острая аллергическая реакция, то это будет явное противопоказание ко второй дозе. Но к первой дозе противопоказаний нет.
Но многих волнует вопрос, можно ли делать прививку, если проблемы с сердцем, поскольку ранее сам Евгений Комаровский говорил, что вакцины могут вызывать миокардит (воспаление сердечной мыщцы).
А у людей с тромбозом вообще страх перед тем, что прививка усугубит состояние еще больше.
То есть вакцинироваться я боюсь, а болеть – не боюсь?,- парировал доктор Комаровский,- тогда получается, что вернулись к тому, с чего начинали.
Если же после вакцинации поднялась высокая температура, то известный педиатр советует принять ибупрофен и расслабиться.
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