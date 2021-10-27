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Доктор Комаровский объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
27 октября, 08:15
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Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" сказал, что при коронавирусе на второй неделе болезни бывает резкое ухудшение состояния, в отличие от гриппа
Отличить коронавирус от ОРВИ сложно, но стандартные действия лечения абсолютно одинаковы в обоих случаях
Отличить коронавирус от ОРВИ сложно, но стандартные действия лечения абсолютно одинаковы в обоих случаях / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время, когда люди болеют, они все чаще сомневаются, что у них: коронавирус или грипп. Существуют ли какие-то определенные симптомы для каждого заболевания? Доктор Евгений Комаровский рассказал в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", что нужно сразу делать, если вы почувствовали недомогание.

Чем отличаются симптомы ОРВИ и коронавируса

Главное, что вы должны знать, – симптомы очень похожи, особенно в первые дни заболевания. Но нет ни одного симптома, который может быть только при гриппе и не появиться при коронавирусе.

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Сонливость и высокая температура – признаки и гриппа, и коронавируса
Сонливость и высокая температура – признаки и гриппа, и коронавируса / Фото: Pexels

Например, уже известно, что при коронавирусной инфекции очень часто происходит потеря обоняния и вкусовых ощущений. Но все это возможно и при гриппе. Если у вас вдруг пропало обоняние, то это не говорит со 100% вероятностью о том, что у вас именно коронавирусная инфекция.

Но как все-таки понять у вас коронавирус или грипп?

При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния", – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина.

По словам кандидата медицинских наук, и то, и другое – вирусная инфекция. При ее наличии стандартные действия абсолютно одинаковы и не зависят от того, это грипп или коронавирус.

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Но у нас, как правило, нет эффективных противовирусных препаратов, – сказал Евгений Комаровский. – Поэтому мы должны создать определенные условия, чтобы организм максимально быстро справился с вирусом.

Поэтому если у вас появились слабость и насморк, болит горло, повысилась температура, то доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" посоветовал тепло одеться, пить много жидкости, находиться в помещении, где чистый и прохладный воздух. Соблюдать при этом постельный режим не обязательно, если вам не хочется.

Если у вас очень высокая температура, тогда примите жаропонижающие средства, – сказал кандидат медицинских наук. – Обычно это "Парацетамол" либо "Ибупрофен". В любом случае поставьте в известность о своем состоянии вашего семейного врача.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Также мы писали, какая вакцина от коронавируса подходит детям.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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