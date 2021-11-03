Доктор Комаровский рассказал, остановят ли вакцины "Дельту" и другие мутирующие штаммы

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканале "Украина 24 опроверг миф, что современные имеющиеся вакцины не действуют против штамма "Дельта".

Все зарегистрированные вакцины, которые есть на данный момент, работают против штамма "Дельта",- говорит Евгений Комаровский,- Конечно, если бы это был тот самый первородный уханьский штамм, то все бы эти вакцины давали 100% защиту от симптоматического проявления болезни. То есть никто бы вообще не болел, не было бы никаких симптомов ковида.

Но в плане мутировавшего штамма – а именно "Дельты", вакцины дают гарантию того, что заболевший человек не попадет в реанимацию и само заболевание пройдет в более легкой форме. Что будет дальше – не знает ни одна живая душа, подчеркнул кандидат медицинских наук.

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Но мы все должны знать, откуда в этот мир приходят мутации. Это очень сложная тема и люди, которые не готовы слушать и понимать, могут в этом не разобраться, говорит доктор Комаровский,- Если объяснить примитивно, то ситуация следующая: если у вас много антител – вы не заболеете. Если вообще нет – вы заболеете сразу, какой бы штамм коронавируса не попал бы в ваш организм.

И, акцентирует Комаровский, если антител мало (уже прошло много времени после болезни, или переболели легкой формой, или такова особенность организма) – вот в такой ситуации человек становится той средой, где мутируют вирусы.

Важно вакцинировать детей и подростков, чтобы защитить не только их самих, но и пожилое население / Фото: REUTERS

Вирус, если нет сопротивления – размножается, либо если сильное сопротивление – не размножатся, если же антител недостаточно – то происходят мутации, отмечает Евгений Комаровский. Именно поэтому целесообразно тем, кто даже уже переболел, делать прививки, чтобы еще больше повысить количество антител и предотвратить мутации коронавируса.

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Именно поэтому не вакцинируя детей, мы не остановим мутации и параллельно убьем кучу стариков, -заявил Евгений Комаровский,- Так говорят научные исследования во всем мире. И "Дельта" помолодела, что будет дальше – мы не знаем, возможно появится новый мутировавший штамм, который начнет косить молодежь. Но остановить мутации сможет только вакцинация – так это работает.

Также мы писали, почем растет заболеваемость и распространение штамма "Дельта".