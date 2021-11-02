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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский рассказал, почему штамм Дельта массово распространяется и как это остановить

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
2 ноября, 08:15
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Евгений Комаровский объясняет резкий всплеск заболеваемости COVID-19 заразностью штамма Дельта и неправильными методами профилактики коронавирусной инфекции

Вакцинация, которая на сегодняшний день является самым эффективным методом профилактик ковида, не помогла снизить уровень заболеваемости не только из-за нежелания украинцев делать прививки. Мы не соблюдаем другие методы противодействия коронавирусной инфекции, а именно – методы профилактики распространения штамма Дельта.

Почему так происходит, кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский рассказал в студии программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканале "Украина 24".

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Почему растет заболеваемость коронавирусом

Дельта, последний из штаммов коронавируса, очень заразен - поэтому так много людей заражаются, несмотря на то, что у нас уже есть вакцина.

Этот штамм очень заразен, в отличие от других типов коронавируса, может передаваться с потоками воздуха,-говорит Евгений Комаровский,- поэтому помимо вакцинации очень важно постоянно проветривать помещения. То же касается общественного транспорта – все автобусы или трамваи должны после того, как высадили пассажиров, отстояться минут 15 с отрытыми окнами.

Лучший способ контролировать, насколько уровень кислорода в помещении соответствует норме и есть ли риск заражения штаммом Дельта – это поставить датчик углекислого газа, отмечает кандидат медицинских наук. И, если уровень этого газа в помещении слишком высок, то оно плохо вентилируется. Значит, уровень распространения здесь коронавирусной инфекции чрезвычайно высок.

А какой уровень кислорода в помещении – норма?

Для измерения концентрации углекислого газа в воздухе применяют единицы измерения РРМ (parts per million или частиц СО2 на миллион частиц воздуха 1000 ppm). Такие датчики обязательно нужны в школах, в каждом классе. То есть если прибор покажет 1000, все в порядке, 1500 – терпимо. А если показатели уже выше – нужно срочно проветрить помещение, вывести детей на улицу.

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В каждом классе должен быть датчик углекислого газа, и когда уровень СО2 выше нормы – детей выводят на улицу
В каждом классе должен быть датчик углекислого газа, и когда уровень СО2 выше нормы – детей выводят на улицу / Фото: freepik.com

То же касается офисов, других помещений: важнейшая задача обеспечить температуру до +22, влажность – 40-60%, и, как уже сказано, РРМ -1000. Тогда не будет массовой заболеваемости коронавирусом, которую вызывает именно штамм дельта.

Также ранее мы писали, чем опасно сочетание гриппа и коронавируса.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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