Доктор Комаровский рассказал, можно ли вакцинироваться при тромбозе и других болезнях

Можно ли вакцинироваться, если есть тромб в сосудах сердца – такой вопрос волнует многих украинцев? На это Евгений Комаровский в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина" задал встречный вопрос – "А можно ли болеть коронавирусом при таком диагнозе"? Ведь вероятность того, что ситуация с тромбом ухудшится от коронавирусной болезни в несколько сот раз выше, чем в случае прививки.
Вы можете перечислять до бесконечности свои диагнозы и проблемы со здоровьем – тромбоз, варикозную болезнь, перенесенные инсульты и инфаркты, сахарный диабет – любую болезнь, – говорит Евгений Комаровский,- И потом опять задавать мне вопрос, можно ли вам при этом делать вакцину против коронавируса.
То, что действительно важно – это предпринять меры, чтобы защититься от инфекции, то есть сделать прививку. Даже если людям уже неинтересно слушать про вирусы и болезни, важно понимать, что надеяться нужно только на себя.
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