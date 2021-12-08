Доктор Комаровский рассказал, можно ли вакцинироваться при тромбозе и других болезнях

Можно ли вакцинироваться, если есть тромб в сосудах сердца – такой вопрос волнует многих украинцев? На это Евгений Комаровский в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина" задал встречный вопрос – "А можно ли болеть коронавирусом при таком диагнозе"? Ведь вероятность того, что ситуация с тромбом ухудшится от коронавирусной болезни в несколько сот раз выше, чем в случае прививки.

Вы можете перечислять до бесконечности свои диагнозы и проблемы со здоровьем – тромбоз, варикозную болезнь, перенесенные инсульты и инфаркты, сахарный диабет – любую болезнь, – говорит Евгений Комаровский,- И потом опять задавать мне вопрос, можно ли вам при этом делать вакцину против коронавируса.

Любая имеющаяся болезнь делает коронавирусную инфекцию для вас еще опаснее, отмечает кандидат медицинских наук, поэтому любое сопутствующее заболевание – это дополнительный повод к вакцинации.

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Сейчас действительно важно – это предпринять меры, чтобы защититься от инфекции, то есть сделать привику

Также Евгений Комаровский подчеркнул, что для нас с вами не имеет никакого значения, откуда взялся вирус и каков механизм возникновения новых вспышек заболеваемости COVID-19.

То, что действительно важно – это предпринять меры, чтобы защититься от инфекции, то есть сделать прививку. Даже если людям уже неинтересно слушать про вирусы и болезни, важно понимать, что надеяться нужно только на себя.

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