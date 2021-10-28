Доктор Комаровский рассказал, когда и как вернуть вкус и запах после коронавируса

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на самые популярные вопросы, касающиеся вакцинации и коронавируса.

Один из них – как скоро вернется вкус после перенесенного ковида и можно ли ускорить этот процесс. Вернуть вкус после перенесенной коронавирусной инфекции какими-либо ускоренными методами невозможно. Выход – только терпеливо ждать, когда вкус восстановится, продолжая принимать меры, чтобы не заболеть повторно.

Реклама

Вкус после перенесенного ковида у каждого восстанавливается в разные сроки, остается только ждать / Фото: скриншот

Евгений Комаровский перенес коронавирус в легкой форме, а вкус у популярного педиатра восстановился только через 8 месяцев после болезни. У некоторых людей этот процесс занимает даже больше полутора лет. Поэтому кандидат медицинских наук в который раз призывает вакцинироваться, чтобы снизить риски заболеть и получить осложнение.

Также часто Комаровского спрашивают, скоро ли будет украинская вакцина и можно ли будет ей доверять. Доктор ответил, что скорее всего у нас в стране просто будут разливаться по ампулам то, что привезут из других стран. То есть это будет, как украинский "Хюндай" или "Фиат". Но это неплохо.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали, действительно ли вакцина Пфайзер вызывает миокардит.