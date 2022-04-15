Доктор Комаровский рассказал, как морально помочь своему мужчине на войне

Морально помочь своему мужчине на войне можно словами поддержки по телефону, а не жалобами и рыданиями - так сделаете еще хуже / Фото: Коллаж: Сегодня, life-after-

Когда ваш мужчина с оружием в руках защищает страну от российского вторжения, трудно оставаться спокойной и быть в хорошем настроении. Переживания и тревога все равно дают о себе знать. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский рассказал, как важно и нужно общаться с любимым человеком в условиях боевых действий.

Если ваш мужчина на фронте / Фото: Getty Images

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Когда женщина слышит в трубке родной голос, то чувствует себя в безопасности. Но именно родному человеку хочется рассказать о своих страхах и переживаниях. Вот только стоит ли так поступать?

Если вы разговариваете по телефону с любимым человеком, который сейчас защищает страну, не рассказывайте ему про то, как вам трудно, – посоветовал Евгений Комаровский. – Потому что ему становится еще тяжелее.

По словам эксперта программы "Ранок з Україною", самое сложное для мужчины – понимание того, что он ничего не может сделать в трудной ситуации. В итоге ненависть к врагу, которая и так присутствует, начинает доминировать над здравым смыслом. А когда захлестывают эмоции – человек часто принимает неправильные решения. Поэтому давайте оставим жалобы на то время, когда мы победим.

Если ваш мужчина на фронте с оружием в руках, ваши рыдания по телефону – это дополнительный фактор риска для его жизни, – объяснил доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Как бы вам ни было тяжело, говорите, что у вас все хорошо: есть еда, крыша над головой, лекарства.

Эксперт сказал, что оставаться спокойной, улыбаться и не заставлять любимого мужчину переживать за вас – это идеальный вариант помощи. Сказать, что вы ждете мужа с победой домой – самое важное, что ему хочется услышать в боевых условиях.

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