Доктор Комаровский ответил, есть ли антитела к коронавирусу, если болел бессимптомно

Легкую форму коронавируса человек может перенести без температуры, кашля, насморка и других классических симптомов. Но даже в таком случае антитела вырабатываются, об этом популярный педиатр рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина 24".

Легкую форму ковида можно перенести без температуры, кашля, и других симптомов, может только хотеться спать / Фото: unsplash.com

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Доктор Ковровский отмечает, что бессимптомное течение ковида особенно часто встречается у молодых людей с крепкой иммунной защитой. Например, человек заболевает, но не понимает этого, ему только целый день сильно хочется спать. Но даже бессимптомная форма коронавируса приведет к тому, что антитела выработаются.

Мы каждый день встречаемся с огромным количеством вирусов. Но не каждый вирус, попавший к нам в организм и вызвавший болезнь, провоцирует проявление симптомов. Мы ежедневно вырабатываем сотни антител к разным вариантам вирусов. Либо они у нас уже есть, а при встрече с очередным таким вирусом мы обновляем нашу иммунную память, – говорит кандидат медицинских наук.

Так работает иммунная система. Но что мы должны понять, подчеркивает Евгений Комаровский, что в Украине уже, как минимум 16-20 миллионов жителей имеют антитела к ковиду, потому что переболели.

И еще 14 миллионов, а то и больше, получили полную комбинацию вакцин, что сформировало стойкие антитела. Поэтому вариант того, что в Украине есть люди, у которых вообще нет никаких антител к ковиду, очень мала.

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