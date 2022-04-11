Доктор Комаровский объяснил, какие лекарства не помогут при проблемах с сердцем

Лекарства, которые мы привыкли класть под язык, не помогут при проблемах с сердцем - напоминает доктор Комаровский / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Если в бомбоубежище у человека нет под рукой необходимых таблеток, можно ли помочь себе, положив под язык "Валидол" при боли в сердце? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, какие препараты могут повысить риск получить травму вместе желаемого улучшения.

Принято считать, что если появляются проблемы с сердцем, спасительной таблеткой может послужить "Валидол". Якобы достаточно положить его под язык, и состояние улучшится.

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Боль в области сердца или учащенное сердцебиение чаще всего являются поводом принять "Корвалол", "Корвалтаб", "Корвалмент" или положить под язык "Валидол". Однако эти препараты не имеют никакого отношения к медицине 21 века, – предупредил доктор Комаровский.

Эксперт программы "Ранок з Україною" объяснил, что когда у человека болит сердце, то прежде всего ему нужно поставить диагноз. В мирное время это занимает немного времени. Но вышеперечисленные лекарства не могут стабилизировать ритм сердца и повлиять на артериальное давление.

При болях в сердце нужен не "Валидол", а получить медицинскую помощь, узнать диагноз, нормализовать / Фото: Depositphotos

Мало того, кандидат медицинских наук предупредил, что они включают в себя несколько седативных компонентов, поэтому у вас может возникнуть сонливость. Из-за нее нарушается координация движений. И когда вы будете бежать в бомбоубежище, то риск получения травмы многократно повышается.

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Вместо того чтобы получить медицинскую помощь: узнать диагноз, нормализовать давление, улучшить кровоснабжение, стабилизировать ритм сердца, – люди засовывают под язык таблетку "Валидола" и ждут инфаркта или инсульта.

По словам кандидата медицинских наук, "Валидол" не имеет никакого отношения к лечению. С таким же успехом можно сесть, расслабиться и пососать леденец. Эффект будет такой же, как от этого препарата.

Если у вас есть возможность поговорить с терапевтом – обратитесь к нему, – посоветовал Евгений Комаровский. – Очень много вопросов, связанных со здоровьем, можно решить даже по телефону.

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