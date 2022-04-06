Доктор Комаровский назвал две причины появления кашля и способы его лечения

Доктор Комаровский назвал 2 причины появления кашля и способы его лечения / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Першит в горле, замучил кашель? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, какие средства абсолютно не помогают при кашле, и рассказал о вариантах лечения. Переменчивая погода и отсутствие элементарных условий комфорта во время войны ослабляют здоровье. Если у вас появился кашель, советы Евгения Комаровского помогут улучшить состояние.

Первая причина появления кашля – воспаление верхних дыхательных путей с поражением задних отделов носа. В данном случае сопли текут не через ноздри, а по задней стенке глотки, раздражают ее и вызывают кашель.

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Кашель усиливается, когда вы лежите, потому что если вы стоите или сидите, то непроизвольно глотаете слизь, а в горизонтальном положении начинаете задыхаться от ее появления, – объяснил эксперт программы "Ранок з Україною".

Способ лечения: нужно высморкаться и промыть нос солевым раствором. Если вам совсем плохо, то закапайте нос любыми сосудосуживающими каплями. Когда вы собираетесь спать – положите подушку так, чтобы угол наклона головы был выше, тогда вы сможете без лишних усилий глотать во время сна.

Если вам совсем плохо при насморке, / Фото: freepik.com

Вторая причина появления кашля – это воспаление нижних дыхательных путей. То есть когда у вас высокая температура, бронхит или воспаление легких. В данном случае никакого самолечения! Нужно обязательно обратиться к врачу.

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Если нет проявления болезней верхних дыхательных путей, нет насморка, не болит горло, но у вас мучительный кашель, особенно если он с удлиненным выдохом, тогда самым безопасным лекарством будут препараты с сальбутамолом, – посоветовал кандидат медицинских наук.

Также бывает раздражающий кашель: как будто что-то скребет в районе горла, но насморка при этом нет. В такой ситуации любое теплое питье и частые глотательные движения облегчают кашель. Можно также купить леденцы. Например, с мятой или для курильщиков. При этом не надо применять никаких отхаркивающих средств.

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Также ранее Евгений Комаровский рассказал, что поможет ребенку пережить стресс во время войны.