Доктор Комаровский назвал 2 главных симптома "Омикрона" и посоветовал лечение

Симптомы коронавируса нам уже известны, но заподозрить что человек заболел именно "Омикроном", помогут именно два отличительных симптома. Как понять, что вы заболели именно "Омикроном", на это и другие вопросы кандидат медицинских наук ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".
Именно у "Омикрона" есть 2 принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "Дельты" и других видов ковида,- говорит Евгений Комаровский,- это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле.
Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали", – говорит доктор Комаровский,- по крайней мере этот симптом возникал в единичных случаях, а при "Омикроне" – сразу же.
Все знают, как снять сильную боль в горле при ОРВИ и даже ангине? Если сильно болит горло, то нужно есть мороженое,- говорит кандидат медицинских наук,- это не шутка, а стандарты лечения, поскольку холод дает анестезию и уменьшает отек слизистой гортани.
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