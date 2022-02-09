Доктор Комаровский назвал 2 главных симптома "Омикрона" и посоветовал лечение

Симптомы коронавируса нам уже известны, но заподозрить что человек заболел именно "Омикроном", помогут именно два отличительных симптома. Как понять, что вы заболели именно "Омикроном", на это и другие вопросы кандидат медицинских наук ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Высокая температура, упадок сил, кашель – помимо этих симптомов коронавируса штамм "Омикрон" отличается сильной слабостью и болью в горле.

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Именно у "Омикрона" есть 2 принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "Дельты" и других видов ковида,- говорит Евгений Комаровский,- это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле.

То есть, по словам известного педиатра, даже при температуре 37,5 человек не может встать с постели не от жара, а от слабости. То есть при "Омикроне" слабость возникает в начале болезни, а при заболевании "Дельтой" или других штаммах – только со временем течения болезни, а не в первые ее дни.

Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали", – говорит доктор Комаровский,- по крайней мере этот симптом возникал в единичных случаях, а при "Омикроне" – сразу же.

Боль в горле, вызванную "Омикроном", ОРВИ или ангиной облегчают мороженым, это мировая практика / Фото: freepik.com

Кстати, к болям в горе может привести и переохлаждение, не обязательно вирус, но при "Омикроне" горло может болеть настолько сильно, что даже тяжело дышать.

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Все знают, как снять сильную боль в горле при ОРВИ и даже ангине? Если сильно болит горло, то нужно есть мороженое,- говорит кандидат медицинских наук,- это не шутка, а стандарты лечения, поскольку холод дает анестезию и уменьшает отек слизистой гортани.

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