Доктор Комаровский напомнил, что делать при ОРВИ или простуде

При ОРВИ или простуде важно исключить аллергию и не назначать самому себе антибиотики / Фото: Коллаж: Сегодня

Если заболели, то важно постараться понять: простуда это, ОРВИ или аллергическая реакция. Стоит ли сразу делать ПЦР-тесты, как правильно лечить вирусные и бактериальные инфекции – популярный детский врач рассказал в спецэфире "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" – смотрите видео с 1:30:45.

Что делать при первых признаках простуды

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Гриппа, простуд и других сезонных заболеваний нам не избежать, сам Евгений Комаровский будет делать прививку от гриппа. Родителям же стоит не паниковать, а знать четкий алгоритм действий. На случай, если в семье заболеет ребенок или они сами.

Не бегите сразу делать ПЦР-тест, если побежали сопли, а проведите сами базовую диагностику, – советует Евгений Комаровский, – для начала важно понять, что это – именно легкая простуда, инфекционное заболевание или вообще ребенок съел чего-то и насморк начался после контакта с аллергеном.

Если у заболевшего на фоне насморка не поднялась температура, он достаточно бодрый, не чувствует сонливости, усталости – то это скорее всего аллергия.

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Если кроме насморка поднялась высокая температура, ощущается слабость – это ОРВИ / Фото: freepik.com

Если же, помимо насморка, есть признаки интоксикации и инфекции – поднялась высокая температура, головная боль, утомляемость, появился кашель, тогда "на лицо" инфекционное заболевание.

Как правильно лечить ОРВИ, антибиотиками?

Нет, антибиотики применяют для лечения только бактериальных инфекций. Лечение же вирусных инфекций не предусматривает массового поедания лекарств. Как отличить один тип инфекции от другого?

При острой респираторной вирусной инфекции основными симптомами являются резкое поднятие температуры, начало болезни часто сопровождается сильным насморком. В таких случаях важно давать заболевшему обильное питье, соблюдать постельный режим, но и не держать в слишком жаркой комнате.

Если же после 2-х дней признаки интоксикации не становятся менее заметными, а температура не падает, то обратитесь к врачу: антибактериальные препараты, и то, в случае необходимости должен подбирать специалист.

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