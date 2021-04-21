Дочь Зиброва призналась, как ей работается вместе с папой

Дочь известного украинского певца Диана Зиброва рассказала об отношениях со звездным папой и о работе с ним

Дочь певца Павла Зиброва Диана в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" призналась, помогает ли ее звездная фамилия в жизни и как ей работается на отца.

Диана была долгожданным общим ребенком в семье Павла Зиброва и его жены Марины. Поэтому с появлением дочери звездные родители делали все, чтобы она росла в любви и гармонии.

"Воспитывали – кнут и пряник. Мама кнутом, папа пряником. У нас есть такая градация: добрый и злой полицейский, – говорит Диана Зиброва.

Павел и Диана Зибровы / Фото: Facebook-страница Дианы Зибровой

По словам дочери артиста, мама всегда направляет на правильный путь.

"Потому что она мне всегда говорит: "Диана, у тебя известная фамилия. И это фамилия имеет две стороны медали. Потому что одни люди любят твоего папу, уважают его творчество, другие люди – нет. Поэтому надо быть очень внимательной. На тебя люди смотрят, нужно соответствовать своей фамилии. Веди себя достойно", – рассказывает дочь певица.

Диана Зиброва признается, что осознание звездного статуса отца пришло к ней только после одного случая.

"Мы пошли в зоопарк, это видимо был первый и последний раз, потому что с папой фотографировались больше, чем с обезьянками и медведями. И, видимо, тогда я поняла, насколько у меня известный папа, что его любят, уважают, с ним хотят сфотографироваться, поют его песни, – говорит Диана.

Павел и Диана Зибровы / Фото: Facebook-страница Дианы Зибровой

Она поделилась, что звездная фамилия ей по жизни помогает.

"Мне кажется, что мой отец не сделал ничего плохого за свою жизнь, у него очень хорошая репутация. Когда я приходила куда-то говорили: "Ой, вы дочь Зиброва, это же такой хороший артист, вежливый, он у нас был", – делится дочь украинского певца.

Но без критики не обходится. Иногда она слышит, что все у нее получается только благодаря звездной фамилии.

"Например, какие-то мои успехи, и там есть моя фамилия. Кто-то говорит, что молодец, сама что-то делает, достигает, а кто-то: "Ну папа известный, купили то и другое". И ты будто бы не хочешь оправдываться за свою фамилию. Так случилось, но это не значит, что мне с неба что-то свалилось. Мой папа тяжело работал, чтобы это имя звучало. И так же я иду по его стопам, я работаю", – говорит Диана.

Диана Зиброва / Фото: Facebook-страница Дианы Зибровой

В прошлом году она закончила магистратуру по специальности "Международная журналистика", занималась моделингом и теперь работает с соцсетями отца и отвечает за его пиар.

"Сначала я работала на полставки несколько месяцев, потому что он смотрел, как я вхожу в курс дел, и уже потом говорит: "Да, я вижу определенный результат, у тебя будет полная ставка". Если я привлекаю каких-то клиентов и назначаю свою цену, возможно это некрасиво брать процент, но это же в принципе я привожу людей. Я не наглею, но папа понимает, что это было с моей стороны и определенные бонусы у меня будут. Мне папа доверяет на 200%", – говорит дочь Павла Зиброва.

Смотрите полное интервью Дианы Зибровой для программы "Зірковий шлях":

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