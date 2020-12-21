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Машина, частный самолет и квартира на берегу моря: какие подарки украинские звезды делают своим половинкам

Сегодня, 19:29

Звезды не жалеют состояния на подарки близким

Что подарить любимому человеку на праздник – это вопрос, с которым сейчас столкнулись многие. А вот звездам еще сложнее удивить свою половинку, ведь, как правило, все есть. Но все же им это удается. Но и, конечно, стоят такие подарки дорого. Украинские звезды в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказали, какие дорогие подарки они делали своим любимым

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич и Юла
Анатолий Анатолич и Юла
Фото: Иван Марчук

Телеведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич признался, что жена обижается из-за того, что он не дарит цветы на праздники. Он считает, что это банально. Но Анатолий Анатолич любит удивлять жену и не ждет той самой даты для подарков. Например, в канун Дня Святого Валентина он подарил своей любимой машину, о которой она мечтала. Подарок обошелся в 50 тысяч долларов.

Павел Зибров

Павел и Марина Зибровы
Павел и Марина Зибровы
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Машину своей жене подарил и украинский певец Павел Зибров. Такой подарок он сделал на день рождения супруги. По слухам, за машину он заплатил 55 тысяч долларов.

Владимир Остапчук

Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

Недавно мечту своей жены исполнил ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. Он подарил Кристине Горняк Range Rover, о котором она мечтала последние десять лет. Телеведущий признался, что прислушивается к пожеланиям и мечтам любимой и по возможности старается их исполнять.

Тимур Мирошниченко

Инна и Тимур Мирошниченко
Инна и Тимур Мирошниченко
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко недавно растрогал до слез свою жену Инну, когда привез ее в автосалон. Супруга телеведущего давно мечтала о машине, но даже не могла предположить, что муж сделает ей такой подарок. "Я просто плачу, потому что она такая красивая... что это действительно мечта, которая воплотилась в жизнь", – призналась Инна.

Ирина Федишин

Ирина Федишин с мужем
Ирина Федишин с мужем
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Супруг певицы подарил ей на день рождения апартаменты на берегу моря в Болгарии. Пара планировала с детьми проводить там время, но недавно из-за коронавируса пришлось продать этот подарок. Теперь Ирина с мужем мечтают о собственном доме в Киеве.

Потап

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

В свадебное путешествие Потап и Настя отправились на частном самолете, который стал свадебным подарком певца. Естественно, стоимость такого подарка никто не разглашает. По слухам, это может стоить от пятисот тысяч до двух миллионов долларов.

Ранее мы рассказывали, что подарить подруге на Новый год.

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Потап Анатолий Анатолич Зірковий шлях Павло Зибров Владимир Остапчук
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