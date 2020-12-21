Машина, частный самолет и квартира на берегу моря: какие подарки украинские звезды делают своим половинкам
Звезды не жалеют состояния на подарки близким
Что подарить любимому человеку на праздник – это вопрос, с которым сейчас столкнулись многие. А вот звездам еще сложнее удивить свою половинку, ведь, как правило, все есть. Но все же им это удается. Но и, конечно, стоят такие подарки дорого. Украинские звезды в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказали, какие дорогие подарки они делали своим любимым
Анатолий Анатолич
Телеведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич признался, что жена обижается из-за того, что он не дарит цветы на праздники. Он считает, что это банально. Но Анатолий Анатолич любит удивлять жену и не ждет той самой даты для подарков. Например, в канун Дня Святого Валентина он подарил своей любимой машину, о которой она мечтала. Подарок обошелся в 50 тысяч долларов.
Павел Зибров
Машину своей жене подарил и украинский певец Павел Зибров. Такой подарок он сделал на день рождения супруги. По слухам, за машину он заплатил 55 тысяч долларов.
Владимир Остапчук
Недавно мечту своей жены исполнил ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. Он подарил Кристине Горняк Range Rover, о котором она мечтала последние десять лет. Телеведущий признался, что прислушивается к пожеланиям и мечтам любимой и по возможности старается их исполнять.
Тимур Мирошниченко
Ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко недавно растрогал до слез свою жену Инну, когда привез ее в автосалон. Супруга телеведущего давно мечтала о машине, но даже не могла предположить, что муж сделает ей такой подарок. "Я просто плачу, потому что она такая красивая... что это действительно мечта, которая воплотилась в жизнь", – призналась Инна.
Ирина Федишин
Супруг певицы подарил ей на день рождения апартаменты на берегу моря в Болгарии. Пара планировала с детьми проводить там время, но недавно из-за коронавируса пришлось продать этот подарок. Теперь Ирина с мужем мечтают о собственном доме в Киеве.
Потап
В свадебное путешествие Потап и Настя отправились на частном самолете, который стал свадебным подарком певца. Естественно, стоимость такого подарка никто не разглашает. По слухам, это может стоить от пятисот тысяч до двух миллионов долларов.
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