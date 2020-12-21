Машина, частный самолет и квартира на берегу моря: какие подарки украинские звезды делают своим половинкам

Звезды не жалеют состояния на подарки близким

Что подарить любимому человеку на праздник – это вопрос, с которым сейчас столкнулись многие. А вот звездам еще сложнее удивить свою половинку, ведь, как правило, все есть. Но все же им это удается. Но и, конечно, стоят такие подарки дорого. Украинские звезды в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказали, какие дорогие подарки они делали своим любимым

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич и Юла Фото: Иван Марчук

Телеведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич признался, что жена обижается из-за того, что он не дарит цветы на праздники. Он считает, что это банально. Но Анатолий Анатолич любит удивлять жену и не ждет той самой даты для подарков. Например, в канун Дня Святого Валентина он подарил своей любимой машину, о которой она мечтала. Подарок обошелся в 50 тысяч долларов.

Павел Зибров

Павел и Марина Зибровы Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Машину своей жене подарил и украинский певец Павел Зибров. Такой подарок он сделал на день рождения супруги. По слухам, за машину он заплатил 55 тысяч долларов.

Владимир Остапчук

Кристина Горняк и Владимир Остапчук Фото: пресс-служба

Недавно мечту своей жены исполнил ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. Он подарил Кристине Горняк Range Rover, о котором она мечтала последние десять лет. Телеведущий признался, что прислушивается к пожеланиям и мечтам любимой и по возможности старается их исполнять.

Тимур Мирошниченко

Инна и Тимур Мирошниченко Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко недавно растрогал до слез свою жену Инну, когда привез ее в автосалон. Супруга телеведущего давно мечтала о машине, но даже не могла предположить, что муж сделает ей такой подарок. "Я просто плачу, потому что она такая красивая... что это действительно мечта, которая воплотилась в жизнь", – призналась Инна.

Ирина Федишин

Ирина Федишин с мужем Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Супруг певицы подарил ей на день рождения апартаменты на берегу моря в Болгарии. Пара планировала с детьми проводить там время, но недавно из-за коронавируса пришлось продать этот подарок. Теперь Ирина с мужем мечтают о собственном доме в Киеве.

Потап

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

В свадебное путешествие Потап и Настя отправились на частном самолете, который стал свадебным подарком певца. Естественно, стоимость такого подарка никто не разглашает. По слухам, это может стоить от пятисот тысяч до двух миллионов долларов.

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