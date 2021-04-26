До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

Вслед за Тиной Кароль с проекта Голос країни уходит певец Дмитрий Монатик, где он занимал кресло тренера, начиная с прошлого года. Об это он написал пост в Instagram, где поблагодарил команду проекта и тренеров.
"За такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!" – написал певец.
MONATIK уходит из Голосу країни / Фото: instagram.com/monatik_official
В комментариях его засыпали комплиментами и благодарностями за его вклад в проекте:
"Дима, спасибо за эти сезоны. Самый теплый человечек", "Дима, спасибо за Вашу безгранично талантливую работу с участниками на проекте".
К слову, его подопечный Тема Паучек также отреагировал на послание своего тренера: "Дякую за дорогоцінний час, який дали, за досвід! Я обов‘язково використаю в своїй творчості".
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Стоит отметить, что это уход уже второго тренера с проекта – ранее о своем уходе из шоу Голос країни заявила Тина Кароль. Интересно, что она даже пожелала отдать свое место Юлии Саниной – фронтвумен группы The Hardkiss.
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