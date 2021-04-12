Действительно ли кофе вреден для сердца – медики дали ответ

Можно ли пить кофе без риска заработать аритмию, нарушения сердечного ритма или еще хуже – инфаркт? Не только можно, а даже полезно – испанские медики выяснили, нужно ли отказываться от кофе и увеличивает ли он шансы погубить сердце. Оказалось, что нет: результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Также медики выяснили, что среди пьющих более чем 1 чашки кофе в день, меньше смертность от рака. Исследователи постарались: в течение 18 лет они изучали данные почти двух тысяч добровольцев в возрасте от 20 лет и старше. Прямой взаимосвязи между употреблением кофе и риском развития инфаркта и других заболеваний, часто приводящих к смерти, ученые не нашли. А наоборот – у тех, кто пил каждый день от 1 до нескольких чашек кофе риски смертности от сердечно-сосудистых и других заболеваний оказались ниже, чем у тех, кто кофе не пил вообще.

Две-три средних порции кофе в день – полезны / Фото: unsplash.com

На счет рака: у тех, кто в день принимал от 1 до 5-6 чашек кофе, причем с кофеином, риски развития онкологии и смертность от рака оказались ниже, чем у тех, кто не пил этот ароматный напиток. Но кофе с отсорожностью нужно принимать гипертоникам, он действительно повышает давление. Навредить напиток может тем, кто уже давно страдает гипертонией. Таким людям употребление кофе нужно строго согласовывать со своим лечащим врачом.

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Также в кофе содержится кафестол, это вещество стимулирует выработку холестерина. Если пить очень много кофе, то можно спровоцировать отложение холестерина на стенках сосудов и заработать атеросклероз.

Чтобы "задержать" кафестол, рекомендуется использовать бумажные фильтры при заваривании кофе. То есть в фильтрованном кофе и напитках на его основе, кафестола минимум.

Полезный кофе должен быть качественным и конечно же – натуральным, который нужно варить, а не растворять гранулы кипятком. В остальном же, как и при употреблении любых напитков и продуктов, хороша мера. Две-три средних порции кофе в день также помогут взбодриться, улучшают память, ускоряют обменные процессы и даже снижают боль в мышцах. Если хотите извлечь из кофе максимум пользы, то пейте его без сахара и других "подсластителей".

А мы напоминаем что себя и родных можно порадовать не только вкусным кофе, а также приятными сюрпризами: смотрите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на главные праздники апреля.

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