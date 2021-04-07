Девушка, по ошибке попавшая в список голых моделей в Дубае: Уже работаю с юристами

Девушка опровергла тот факт, что она участвовала в "голой" фотосессии

Девушка, которую по ошибке "записали" в ряды голых моделей на балконе отеля в Дубае, сообщила, что она начала сотрудничество с юристами.

Марианна Федчук / Фото: instagram.com/fmaryankaaa

Дело в том, что на днях ряд СМИ сообщил, будто уроженка Ужгорода Марианна Ф. была одной из девушек, кто позировал без одежды в Дубае. Первым об этом сообщил британское издание Daily Mail. Позже эту информацию подхватили украинские СМИ.

Выяснилось, что девушка не имеет отношения к "голым" фото, а также она не является уроженкой Ужгорода. В Instagram она опубликовала фото из Киева, в то время как все модели были задержаны и пока остаются в ОАЭ.

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Марианна сообщила, что сейчас она начала работу с юристами из-за ложных фактов, распространяемых СМИ.

"Британских Daily Mail нужно спросить, от них и пошла вся дезинформация по другим странам. Но я уже работаю с юристами", – отвечает девушка своим подписчикам в соцсети.

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, что Марианна все-таки знакома с некоторыми моделями, позировавшими в обнаженном виде в Дубае – это можно заметить по ее подпискам в Instagram и фото в соцсети, однако в самой съемке она участия не принимала.

Напомним, подруга голых украинок из Дубая объяснила, зачем они туда поехали.