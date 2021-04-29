"Девочка-катастрофа" продала свой мем за 430 тысяч долларов

21-летняя американка Зои Рот, героиня популярного мема "Девочка-катастрофа", продала свой культовый снимок в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) за 430 тысяч долларов.
Об этом сообщает издание Insider.
К слову, фотография с четырехлетней Зои была сделана в 2005 году. На ней девочка стоит и коварно улыбается возле здания, подожженного для учения пожарных.
Снимок моментально стал мемом, а пользователи Photoshop начали вставлять лицо улыбающейся девочки на изображения масштабных природных катаклизмов, аварий и катастроф.
В течение 16 лет семья Зои не знала, как монетизировать популярный снимок. Однако недавно девушка получила электронное письмо с предложением продать фото в формате NFT.
Читайте также: Умер человек-мем Хуан Борха: 5 лучших видео с Хохочущим испанцем
Вместе с отцом американка наняла юриста и менеджера, чтобы превратить фотографию в токен, и уже выставила ее на онлайн-аукцион. Через два дня пользователь @3fmusic приобрел лот за 430 тысяч долларов.
Напомним, ранее мы собрали лучшие украинские народные мемы. Кроме этого, Life Сегодня рассказывали, как шведский сайт оконфузился из-за мема в публикации.
Новости на эту же тему:Умер человек-мем Хуан Борха: 5 лучших видео с Хохочущим испанцем Как заставить детей убирать за собой? Креативная мать придумала гениальный трюк (фото) 15 лучших мемов уходящего года, которые войдут в историю (фото) Риз Уизерспун повторила вирусный ролик с маленьким "непослушным" мальчиком: видео