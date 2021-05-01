Где покататься на велосипеде в Киеве — обзор классных локаций

Ландшафт в Пирогово / Фото: inbus

Если вы любите исследовать город и наслаждаться природой только в паре с велосипедом, то эта статья для вас. Потому что мы нашли комфортные локации для езды на велосипеде. И там не только удобная развязка, но и красивые ландшафты и природа, которые удивят.

"Музей под открытым небом в Пирогово"

Первая локации для тех, кто любит ездить на велосипеде и одновременно рассматривать культурное наследие Украины. Потому что здесь представлена ​​архитектура всех ее регионов. Территория в 133 га мотивирует вас блуждать по ней и исследовать местность долго! Если будете проезжать дом с соломенной крышей, то не удивляйтесь. Потому что здесь полно экспозиций с историей, например – "Украинское село 60-х – 70-х годов ХХ века" или легендарные "Ветряные мельницы". На локации также можно арендовать велосипед!

Ландшафт в Пирогово / Фото: inbus

ВДНХ и Голосеевский парк

Это мейнстримные места не только для любителей велосипедов, но и для ценителей прогулок на свежем воздухе. Но они хороши и достойны, чтобы их посетить. На территории комплекса ВДНХ есть комфортные дорожки для езды, а в Голосеевском парке вас ждет минимальный экстрим, потому что от его ландшафтов с характером не убежать. На ВДНХ также предлагают аренду велосипедов, на случай, если до сих пор его не приобрели.

Где покататься на велосипеде в Киеве / Фото: Depositphotos

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"Межигорье"

"Золотая" локация, как ее любят называть, учитывая исторический бэкграунд, является одной из лучших для езды на велосипеде. Расположена она в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Здесь и дня не хватит, чтобы ее исследовать, потому что территория 140 квадратных километров. Асфальт локации называют "первоклассным" и здесь идеальные условия для катания на велосипедах. Учтите, что вход платный, а в резиденции также можете арендовать велосипед при необходимости.

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Труханов остров

Главный остров Киева, где пересекаются сотни велосипедистов – "Труханов"! Рельеф здесь равнинный, идеально подойдет для вашего старта, если вы "новичок" в этом деле. Площадь у 460 га впечатляет! Хочется проехать всю, но за один день это нереально, поэтому сюда систематически возвращаются. Кстати, остров соединяет Пешеходный мост, где также стоит проехаться велосипедистам – пейзаж невероятный.

Труханов остров / Фото: Facebook

Оболонская набережная

Длина набережной составляет около четырех километров, а одно из главных преимуществ – отлично асфальтированные дорожки. Кажется, идеальное место (кроме "Труханова") для велостарта найдено. Учтите, что летними вечерами здесь людно! Потому что киевляне и гости города приходят на пикник! Если планируете устроить серьезные гонки, выбирайте другую локацию.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда поехать на выходные под Киевом.