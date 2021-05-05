12 любопытных фактов о певице Адель

Сегодня, 5 мая, популярная певица Адель празднует свой день рождения. К своим 33 годам она получила 15 наград "Грэмми", а ее песня Skyfall – "Оскар" и "Золотой глобус"

Адель / Фото: Getty Images, instagram.com/adele

Своим сильным голосом Адель завоевала сердца миллионов. Артистка начала музыкальную карьеру еще в юности, а в возрасте 19 лет уже отправилась в свое первое турне. Сейчас мир знает Адель как обладательницу 15 наград "Грэмми" и восьми статуэток BRIT Awards, пятикратную победительницу American Music Awards и других премий. Она также стала самой богатой британской звездой до 30 лет, которая зарабатывает 69 миллионов долларов в год.

В последние годы Адель очень изменилась. В прошлом году она заявила о разводе с Саймоном Конекки, а также показала результаты своего кардинального похудения на 45 килограммов. Теперь фанов интересует лишь один вопрос – вернется ли Адель на сцену? Многие убеждены, что определенно да. Кроме того, ходят слухи, что в этом году артистка может выпустить новый альбом. А пока все в ожидании новостей, предлагаем узнать о самых интересных фактах из биографии певицы.

Адель / Фото: Getty Images, instagram.com/adele

Ее настоящее имя – Адель Лори Блу Эдкинс. Она родилась 5 мая 1988 года в лондонском районе Тоттенхэм.

Отец Адель ушел из семьи, когда ей было два года.

Адель начала петь, когда ей было всего 4 года.

Среди ее любимых артистов в детстве были Spice Girls и Элла Фицджеральд.

Будущая звезда поступила в Лондонскую школу исполнительского искусства и технологий, после окончания которой начала писать песни и публиковать их в Сети. Благодаря этому певица подписала свой первый контракт в 2007 году. Тогда же вышел ее дебютный сингл Hometown Glory.

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Практически все синглы Адель попадали на верхние строчки различных мировых чартов, где удерживались на протяжении нескольких недель. Среди них: "Chasing Pavements", "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain", "Skyfall", "Hello" и другие.

В январе 2008 года вышел первый альбом британки – "19", который уже через неделю получил "платиновый" статус. Через год Адель впервые была номинирована на "Грэмми" в категории "Лучшее женское поп-исполнение" за композицию Hometown Glory.

День рождения Адель: интересные факты из биографии певицы / Фото: instagram.com/adele

Вышедший в 2011 году альбом "21" побил рекорды продаж по всему миру. Примечательно, что Адель называет свои альбомы цифрами, которые обозначают возраст, когда были записаны композиции.

В 2012 году она попала в пятерку ста величайших женщин в музыкальной индустрии по версии модного журнала. Среди многочисленных наград звезды есть и почетная – в 2014 году за заслуги в развитии культуры и искусства Адель была удостоена ордена Британской империи.

В январе 2019 года Адель заявила, что уходит со сцены.

Позднее стало известно, что певица разводится со своим мужем Саймоном Конекки. Этот период для артистки оказался очень сложным, потому что они не могли разделить имущество.

Адель как-то призналась, что раньше она пила 10 чашек чая в день с двумя сахарами. В итоге она исключила чай из своего рациона и считает, что она потеряла вес благодаря уменьшению потребления сахара.

Певица Адель похудела на 45 килограммов / Фото: Getty Images, Instagram.com

В январе этого года стало известно, что Адель и Саймон Коннекки достигли соглашения о разводе.