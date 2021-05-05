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12 любопытных фактов о певице Адель

5 мая, 15:25

Анастасия Очеретнюк , Дарина Алексеева

Сегодня, 5 мая, популярная певица Адель празднует свой день рождения. К своим 33 годам она получила 15 наград "Грэмми", а ее песня Skyfall – "Оскар" и "Золотой глобус"

Адель / Фото: Getty Images, instagram.com/adele

Своим сильным голосом Адель завоевала сердца миллионов. Артистка начала музыкальную карьеру еще в юности, а в возрасте 19 лет уже отправилась в свое первое турне. Сейчас мир знает Адель как обладательницу 15 наград "Грэмми" и восьми статуэток BRIT Awards, пятикратную победительницу American Music Awards и других премий. Она также стала самой богатой британской звездой до 30 лет, которая зарабатывает 69 миллионов долларов в год.

В последние годы Адель очень изменилась. В прошлом году она заявила о разводе с Саймоном Конекки, а также показала результаты своего кардинального похудения на 45 килограммов. Теперь фанов интересует лишь один вопрос – вернется ли Адель на сцену? Многие убеждены, что определенно да. Кроме того, ходят слухи, что в этом году артистка может выпустить новый альбом. А пока все в ожидании новостей, предлагаем узнать о самых интересных фактах из биографии певицы.

Адель / Фото: Getty Images, instagram.com/adele

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День рождения Адель: интересные факты из биографии певицы / Фото: instagram.com/adele

Певица Адель похудела на 45 килограммов / Фото: Getty Images, Instagram.com

В январе этого года стало известно, что Адель и Саймон Коннекки достигли соглашения о разводе.

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