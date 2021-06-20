День медика-2021: поздравления с праздником в прозе и стихах

Адресуйте эффектные картинки и открытки, добрые слова поздравлений, стихи и смс врачам, медсестрам, фельдшерам и всем людям, чья профессия связана с медициной.

День медика: красивые картинки, поздравления и стихи

В День медика 2021, который мы отмечаем сегодня, 20 июня, не забудьте поздравить с профессиональным праздником своих знакомых и родных врачей и санитаров, медсестер и медбратьев, фельдшеров и лаборантов, и всех, кто работает в нелегкой и ответственной сфере медицины и здравоохранения.

Вообще сегодня, 21 июня, тройной праздник. Ведь помимо Троицы и Дня отца, Украина отмечает еще и День медицинского работника. Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в этот праздник и предлагаем вам самые красивые и трогательные поздравления с Днем медика-2021 в прозе и стихах.

С Днем медика: душевные поздравления в прозе

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Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

С Днем медика: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Днем медика в стихах

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Сегодня поздравляем всех,

Кто носит имя "медработник".

Пусть вам сопутствует успех,

Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,

За сердце чуткое, большое

Желаем, чтоб всегда везло

И не встречалось в жизни горе!

Добрые поздравления в День медика-2021

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В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

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С Днем медика: картинки, стихи и пожелания

Торжественные поздравления с Днем медика

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Поздравляем с профессиональным праздником тех людей, чей белый халат служит для пациентов символом надежды, помощи и облегчения страданий. Желаем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия, спокойствия и счастья в ваших семьях. Пусть благодарные вам люди на долгие годы запомнят ваш добросовестный труд, ответственность и заботу.

Короткие смс поздравления с Днем медика

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Работа медика всегда

Была и есть в почете,

Благодарим вас за добро,

Что людям вы несете!

Желаем счастья и любви,

Хороших пациентов.

Чтоб ваша жизнь была полна

Хороших лишь моментов!

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