День матери: незабываемые поздравления и картинки

День матери: картинки, открытки, поздравления / Фото: Unsplash
Сегодня, 9 мая, все мамы в Украине отмечают свой самый что ни на есть профессиональный праздник – День матери. Этот добрый, радостный семейный праздник ежегодно отмечается в Украине во второе майское воскресенье и в 2021 году выпадает на 9 мая.
Поздравляем с праздником всех мам – и тех, у кого уже есть дети, и тех, кто собирается стать мамой в ближайшем будущем. Предлагаем вам яркие, нарядные, эффектные открытки, картинки поздравления и стихи для всех мам.
Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
Читайте также: День матери: варианты самых нужных подарков
Поздравления с Днем матери в стихах
***
Женщина, дарующая жизнь –
Ничего прекрасней нет на свете!
Поколения связующая нить,
Будущее наше – наши дети!
Материнская любовь – она слепа
И свята она одновременно,
И неизмерима у нее цена,
Материнская любовь – она бесценна!
В этот праздничный и самый ясный день
Принимайте, мамы, поздравления.
Счастья вам в День матери, любви,
Крепкого здоровья и терпения!
С Днем матери: картинки и поздравления / Фото: bonnycards
Короткие поздравления с Днем матери
***
Любимая и дорогая,
Мамочка моя родная.
Будь здоровою всегда,
Живи долгие года.
Тебя за все благодарю,
Всем сердцем я тебя люблю!
С Днем матери: картинки и поздравления / Фото: bonnycards
Добрые поздравления с Днем матери в прозе
***
Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Днем матери. Желаю каждой из вас быть самой лучшей, доброй, любимой мамой для своего ребенка. Пусть дети радуют вас своими достижениями и успехами. Пусть в семье всегда царит взаимопонимание в отношениях и искреннее доверие, радостные чудеса в жизни и вечная любовь в ваших сердцах.
Поздравления с Днем матери / Фото: bonnycards
Веселое поздравление с Днем матери
***
Пусть День матери подарит
Море счастья и добра,
Мира, радости, надежды,
Света, нежности, тепла.
А еще – обычный отдых,
Кроме радостей простых:
Мамой быть совсем непросто
Без зарплат и выходных!
С Днем матери: картинки и поздравления / Фото: bonnycards
Доброе поздравление в День матери своими словами
***
Прекрасные, милые, замечательные, удивительные и самые лучшие женщины, поздравляю вас с Днем матери. Желаю от всего сердца, чтоб очаг семейный никогда не угасал, чтобы дети были счастливыми и здоровыми, чтобы в доме был достаток, мир, благополучие и уют!
С Днем матери: картинки и поздравления / Фото: bonnycards
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.