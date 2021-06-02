День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

День летнего солнцестояния / Фото: Pexels
Когда будет день летнего солнцестояния в 2021 году, что он означает, как ведет себя солнце, и почему это самый продолжительный день в году, читайте в нашей статье.
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Когда день летнего солнцестояния 2021: точная дата и время
В 2021 году летнее солнцестояние приходится на 21 июня. Оно состоится утром, в 6 часов 32 минуты по киевскому времени. Примечательно, что за последние 10 лет – это самое раннее время солнцестояния, причем, не только летнего, но и зимнего.
В обычные года летнее солнцестояние выпадает на 21 июня, а по високосным годам дата переносится на 20-е число первого летнего месяца. К примеру, в прошлом, 2020-м високосном году, летнее солнцестояние было 20 июня.
Продолжительность самого длинного дня в году – 17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь продлится менее 6,5 часов, что составляет всего четверть суток.
Что означает летнее солнцестояние
Почему день получил такое название, ведь Солнце в своем движении по небосклону не останавливается ни на минуту? Дело в том, что в этот день небесное светило поднимается на самую высокую точку над Землей, и складывается впечатление, как будто оно зависает в зените, стоит и никуда не движется.
На самом деле день летнего солнцестояния – это астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли относительно Солнца принимает свое наименьшее значение – 23,27 градуса. Это значит, что в это время наша планета максимально разворачивается своим Северным полушарием на Солнце.
День летнего солнцестояния в Северном полушарии знаменует начало астрономического лета. И с этого момента день начинает убывать, а ночь – расти, вплоть до самого зимнего солнцестояния, 22 декабря.
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