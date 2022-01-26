Делать ли прививки от коронавируса при иммуносупрессии и болезнях почек – ответ доктора Комаровского

Надо ли прививать людей против ковида, которые принимают иммуносупрессоры, то есть подавляющие иммунитет препараты – одна из сложных тем. На этот и другие вопросы популярный педиатр Евгений Комаровский ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Вопрос в том, что вакцинация может в данном случае не сработать, а не потому, что прививки принесут вред людям, у которых по той или иной причине наблюдается угнетение иммунитета, – говорит кандидат медицинских наук,- Здравоохранение настраивает, что такие люди попадают в очень серьезную группу риска по заболеваемости ковидом их надо прививать по стандартной схеме.

Иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия возникает в случае приема ряда иммуносупрессивных препаратов. Также такое состояние может развиться после некоторых заболеваний. Поэтому в индивидуальных случаях, как отмечает доктор Комаровский, таким людям может понадобиться дополнительная доза вакцины, а не две прививки.

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Необходимо делать вакцину людям из других групп риска по заболеваемости ковидом – например, при заболеваниях почек

Также необходимо делать вакцину людям из других групп риска по заболеваемости ковидом – например, при заболеваниях почек (хроническом громелуронефрите в том числе).

Это заболевание – один из серьезнейших факторов риска при коронвариусной инфекции. Поэтому является показанием к немедленной вакцинации, если у вас еще нет прививки.

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