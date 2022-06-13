Дефицит гречки – диетолог рассказала, чем заменить украинский суперфуд

Заменить гречку, украинский суперфуд, поможет овсянка, пшено и даже печеный картофель / Фото: freepik.com

Диетолог Оксана Скиталинская пришла в студию программы "Ранок з Україною" канала "Украина", которая выходит по будням в 8:30 в эфире "Індиго TV". Во время информативного разговора с ведущими Лилией Ребрик и Славой Деминым эксперт рассказала о пользе гречневой крупы и дала советы, чем заменить ее в период длительного дефицита.

По подсчетам экспертов, ежегодно украинцы потребляют около 140 тысяч тонн гречневой крупы. При этом в Украине выращивается только половина, остальная часть – импортировалась из россии. Теперь и ее не стало, и пришлось это на период конца сезона.

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Гречка – это универсальный продукт, содержащий все полезные вещества, которые частично есть в овсянке, пшене, рисе, булгуре, чечевице / Фото: Pixabay

Поэтому только в сентябре будет новый урожай гречки, но стоить она будет дороже, чем обычно. Диетологи уверяют – любовь украинцев к гречке возникла не просто так. Это сверхполезный продукт, содержащий множество витаминов и микроэлементов.

Гречка – это универсальный продукт, содержащий все полезные вещества, которые частично есть в овсянке, пшене, рисе, булгуре, чечевице и т.д. В гречке есть сложные углеводы, вещества, которые обладают противовоспалительным действием, которые богаты магнием, калием, а еще липотропные вещества, которые помогают вывести из организма все лишнее, даже вредный холестерин, – комментирует диетолог Оксана Скиталинская в эфире "Ранку з Україною".

Но сколько бы пользы ни было в этом продукте, ситуация на полках магазинов указывает на то, что определенное время украинцам нужно будет заменять чудо-кашу чем-нибудь другим. Оксана Скиталинская уверяет – выход есть.

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Если есть возможность приобрести гречку – берите, сколько бы она ни стоила, и делайте из нее основу каши, добавляя другие крупы. То есть делайте миксы. Смешивать можно все: рис, булгур, овсянку, чечевицу, нут, пшено, – советует эксперт в эфире телеканала "Індиго TV". – Если все же не можете приобрести гречку – замените ее овсянкой. Эта каша максимально приближена к гречке по пользе. На второе место я бы поставила пшено, ведь оно целое – не обработанное, а значит, содержит немало питательных элементов.

Кроме того, дополнить витаминную тарелку диетолог советует другими отечественными продуктами: свеклой, морковью, зеленью и яйцами. Не менее полезным заменителем круп является картофель, особенно вареный в мундирах или запеченный с травами, дополнить его можно квашеными овощами и селедкой. Такие блюда будут оказывать только положительное влияние на ваше здоровье.

Видео по ссылке: напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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