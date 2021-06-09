Даша Квиткова похвасталась новой машиной за два миллиона гривен (фото)

Даша Квиткова показала новую машину / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин совсем скоро станут родителями. Телеведущий не стал ждать рождения сына, а уже сейчас сделал дорогой подарок любимой. Он подарил будущей маме машину. Даша уже успела в Instagram похвастаться презентом.

У себя в Instastories она показала новую машину Mercedes-Benz, стоимость которой более двух миллионов гривен. Известно, что Даше и Никите пришлось ждать около семи месяцев машину – она делалась под заказ, с учетом всех желаний Квитковой.

Даша Квиткова похвасталась новой машиной / Фото: instagram.com/kvittkova

Также Даша поделилась видео.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин ждут сына. Ранее в интервью Даша признавалась, что они планировали пополнении в семье, но как призналась будущая мама, все не сразу получилось.

"Мы с Никитой очень хотели ребенка. Я не отходила от аптеки около дома, покупала тесты по 20 штук...Это был тот момент, когда нам настолько сильно этого хотелось, что аж трусились руки. Мы не могли лечь спать, если я не сделаю тест и он не покажет хоть что-то", – рассказала жена Добрынина.

Но на всех этих тестах тех самых двух полосок не было. В какой-то момент мама Даши посоветовала дочери не зацикливаться на беременности и отпустить ситуацию. Отвлечься от мыслей Даше помогла поездка во Львов с друзьями, и как позже выяснилось, девушка уже была беременна, но не знала об этом. Тогда Квитковой приснился сон, в котором она делает два теста и оба показывают тот самый результат. После возвращения с поездки Даша сделала тест и увидела долгожданный результат.

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