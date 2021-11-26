Дарья Белодед стала лицом новой коллаборации киевского ЦУМа (фото)

Дарья Белодед снялась в новом проекте ЦУМ Киев / Фото: ЦУМ

Пока мы составляем списки самых желанных бьюти-покупок на Черную пятницу 2021, дизайнер Лаша Мдинарадзе создал капсульную коллекцию для киевского ЦУМа.

Каждое изделие из коллекций украинского бренда GUDU призвано подчеркнуть характер и индивидуальность женщины с помощью безупречного кроя, необычных фактур и интересных деталей.

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Дарья Белодед в сьемке капсульной коллекции GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ

Я обожаю, когда женщина не боится быть собой и проявлять характер, – рассказывает дизайнер. – Этой коллекцией я хотел показать, что каждая может быть одновременно и строгим боссом, и самой яркой девушкой на танцполе. Идеальным воплощением этой внутренней свободы для меня и стали восьмидесятые, когда женщины стали сильными как никогда.

Дарья Белодед в сьемке капсульной коллекции GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ

Основными элементами коллекции стали подчеркнутые плечи, узкая талия и длина мини. В капсуле можно увидеть точеные жакеты с акцентом на сложноскроенные рукава и практичный трикотаж с небанальными визуальными эффектами, формальные брючные двойки и дерзкие мини-платья, расшитые пайетками, подчеркивающие фигуру пальто и полупрозрачные блузы.

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Дарья Белодед в сьемке капсульной коллекции GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ

Капсула GUDU x ЦУМ – это сочетание power dressing с вечерними элементами одежды. Коллекция получилась очень яркой и динамичной. Каждая клиентка ЦУМа с легкостью сможет подобрать для себя эффектный образ, – комментирует баинг-директор ЦУМ Киев Ольга Чайка.

Лицом коллекции стала призерка олимпийских игр Дарья Белодед.

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Дарья Белодед в сьемке капсульной коллекции GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ

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