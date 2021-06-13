Дана Борисова ужаснула состоянием дочери, которая попала в психбольницу: Все тело изрезано в кровь

Российская телеведущая, которой сегодня исполняется 45 лет, призналась, что в какой-то момент психотерапия помогла ее дочери. Однако после конфликта с отцом Полина снова принялась за старое

Дана Борисова с дочкой Полиной / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Известная телеведущая Дана Борисова, дочь которой попала в больницу после попытки суицида, заявила, что впервые обнаружила окровавленные вещи дочки полтора месяца назад. Вскоре Дана заметила на теле девочки множество порезов, но Полина соврала, что ее покусала собачка. Ситуация приняла неожиданный поворот, когда после конфликта с отцом Полина начала резать себя уже в школе.

В интервью в программе "Женщина сверху" на телеканале "Дождь" 45-летняя Дана Борисова пообщалась с телеведущей на тему причин селфхарма у детей, а также о том, что должны сделать родители, которые столкнулись с этим.

По словам Даны Борисовой, тело ее дочери было полностью порезано, хотя изначально этого не было заметно.

"Я вернулась из командировки, и у Полины руки были от плеч до кистей в порезах. Она мне сказала, что это сделала собачка… Она все это время ходила в штанах, чтобы я не увидела, что ноги тоже у нее полностью изрезаны в кровь и грудь, в общем-то, все тело", – сказала Дана Борисова.

В ответ на попытки мамы поговорить о проблеме Полина заявила, что для нее порезы – как выпить холодной воды или принять холодный душ.

Дана Борисова и ее дочь Полина / Фото: instagram.com/danaborisova_official

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Более того, Дана Борисова сказала, что Полина точно не пыталась покончить с собой – несмотря на жуткие раны на теле, ее вены не были порезаны. Поэтому звездная мама подключила психиатров и клинических психологов. Полина легла в больницу на три дня, и это принесло результаты. Около недели девочка не причиняла себе вреда.

По мнению Даны, рецидив произошел после конфликта с ее экс-супругом и отцом девочки – Максимом Аксеновым. После этого Полину увезла скорая из школы – прямо в школьном туалете девочка начала резать себя снова.

Дана Борисова уверена, что причиной селфхарма ее дочери являются плохие отношения с отцом – однажды он избил девочку, а вскоре перестал общаться. Психологи пришли к выводу, что склонности к суициду у Полины нет. Девочка режет себя, пытаясь справиться со стрессом. Сама же Полина объясняет свой селфхарм паническими атаками.

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Ранее Дана Борисова делала признание о том, что ее дочь избил отец.