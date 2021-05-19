13-летняя дочь Даны Борисовой порезала себе вены в школьном туалете: Это тренд среди молодежи (18+)

Телеведущая рассказала о проблемах, которые возобновились у ее дочери. Уже продолжительное время 13-летняя девочка наносит себе увечья

Дана Борисова с дочкой Полиной Фото: instagram.com/danaborisova_official

Дочь 44-летней российской телеведущей Даны Борисовой, Полина, которую в прошлом году избил отец, попала в больницу с кровотечением после попытки суицида. 13-летняя девочка попыталась нанести себе увечья в школьном туалете, куда и вызвали скорую.

О произошедшем инциденте Дана Борисова поделилась в Instastories. Телеведущая сообщила, что причинять себе вред ее дочь начала полтора месяца назад. Однако психологи объяснили, что это не суицидальные попытки, а тренд среди молодежи.

"Мне всегда говорили, что это не суицидально. Это самоповреждающее поведение, сейчас это тренд среди молодежи. Смотрят эти аниме... Я сегодня впервые усомнилась в причине и поняла, что опасно это все оставлять на самотек", – сообщила Дана Борисова.

По словам ведущей, ее дочь забрали в Московскую клинику психического здоровья для детей и подростков.

Скриншот Instagram / danaborisova_official

После этого Дане на один день пришлось уехать в Санкт-Петербург. Ведущая общалась со своей дочерью по телефону. Правда, у девочки теперь нет личного телефона, а звонит она из регистратуры.

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