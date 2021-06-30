"Дамские поцелуи" – это печенье и от него невозможно оторваться

Рецепт был создан в конце 19 века специально для короля Италии Виктора Эммануила II. Оно готовится на основе миндальной муки, отчего получает невероятную текстуру и аромат. Внутри – хороший черный шоколад

Печенье "Дамские поцелуи" / Фото: instagram.com/lostincakes/

"Дамские поцелуи" или "Поцелуи дамы" – это одно из самых распространенных печений в Италии на ряду с сицилийскими трубочками канноли. Его рецепту более ста лет, но до сих пор в кондитерских региона Пьемонт продается эта изысканная выпечка. Узнаем особенности "Дамских поцелуев" и запишем рецепт. Если хотите провести это лето по-особенному, воспользуйтесь идеями из нашего календаря лайфхаков.

Для короля, чтобы было сладко

По легенде, "Дамские поцелуи" были посвящены королю Италии Виктору Эммануилу II. Однажды ему захотелось чего-то необычного на десерт, но у повара не оказалось особых ингредиентов, разве что миндаль, яйца, масло и шоколад – пришлось выкручиваться. Название тоже было придумано на ходу – король обожал и ценил красоту женщин, поэтому "Поцелуй дамы". Печенье и вправду напоминает губы женщины.

Принцип печенья – сэндвич с шоколадом внутри, начинки можно варьировать. Внутри может быть и белый шоколад, и плотный джем, и взбитые сливки.

Как испечь "Дамские поцелуи" – рецепт

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Ингредиенты

Мука пшеничная – 240 г

Сахар тростниковый – 200 г

Миндаль – 200 г

Масло сливочное (холодное) – 200 г

Желток яичный – 1 шт.

Яйцо куриное (примерно 0,5 одного смешанного яйца) – 20 г

Соль – щепотка

Шоколад темный (для начинки – хорошего качества) – 100 г

Способ приготовления

Очищенный миндаль и 1 ст. л. сахара положить в чашу мощного миксера и измельчить до состояния муки. В чашу блендера выложить миндальную муку и все остальные ингредиенты: сахар, пшеничную муку, сливочное масло, яйца (1 желток и 0,5 от целого яйца) и щепотку соли. Смешать все до получения мягкого теста. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 10-12 часов. Раскатать тесто в пласт толщиной около 1 см, стараясь не дать при этом тесту сильно разогреться. Духовку включить разогреваться на 140 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки. С помощью небольшой круглой формочки вырезать из теста кружочки одинакового размера, руками быстро формировать из них шарики (размером с орех фундук), выложить на застеленный противень. Выложить их на противень на расстоянии друг от друга – печенье увеличится немного в размере в процессе выпечки. Выпекать до готовности, до легкого золотистого цвета, около 20-23 минут. Для начинки растопить шоколад на водяной бане. Соединить между собой половинки печенья, выложив на одну половинку немного шоколада. Готовому печенью дать немного постоять.

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