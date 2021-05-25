Цибульская заявила, что информация о ее муже попала в СМИ не просто так

Певица Оля Цибульская записала обращение в Instagram к своим подписчикам и отметила, что будет продолжать оберегать свою семью от посторонних глаз

Певица и ведущая Оля Цибульская / Фото: пресс-служба

Оля Цибульская не спешит показывать в Сети лицо своего мужа. СМИ удалось выяснить некоторую информацию об избраннике артистки. Цибульская отреагировала на эту ситуацию, записав в Instagram обращение к своим поклонникам.

Певица не спешит подтверждать данную информацию.

"В день релиза моей песни кто-то слил якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семь ю, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема. Насколько это для меня важная тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю. Я не хочу сейчас делать какие-то заявления, кого-то винить. Я просто хочу вам сказать, что семья и дальше для меня остается самым важным в жизни и я дальше буду ее защищать", – сказала Оля Цибульская.

Артистка отметила, что есть человек, который уже давно пытается ей испортить репутацию.

"В балете балерины подсыпают в пуанты друг другу гвозди, в шоу-бизнесе несколько иначе. Этот кто-то давным давно всеми возможными способами пытается испортить мою репутацию, но я уверена, что время все расставит по своим местам", – поделилась мнением певица.

Цибульская добавила, что когда они с мужем захотят говорить о своих отношениях публично, они обязательно это сделают.

Напомним, недавно Оля Цибульская рассказала, что бывшая жена DZIDZIO ей угрожала.