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Оля Цибульская скрывала лицо своего супруга, но СМИ узнали, как он выглядит и чем занимается (фото)

Сегодня, 16:24

Певица не показывает лицо Сергея в соцсетях, так как он сам пожелал оставаться непубличным человеком. Однако появились некоторые подробности о нем

Стало известно, как выглядит и чем занимается супруг Ольги Цибулской
Стало известно, как выглядит и чем занимается супруг Ольги Цибулской
Фото: instagram.com/cybulskaya, twitter.com/shrysyuk

Певица Оля Цибульская, которая прокомментировала свою причастность к разводу DZIDZIO, хоть и публикует фото со своим супругом в Instagram, но не показывает его лицо.

Однако изданию ГОРДОН удалось найти декларацию, благодаря которой стало известно, как зовут супруга Цибульской и чем он занимается.

Ольга Цибульская с супругом Сергеем Грисюком
Ольга Цибульская с супругом Сергеем Грисюком
Фото: instagram.com/cybulskaya, agrotimes.ua, linkedin.com

В реестре деклараций госслужащих журналисты обнаружили декларацию экс-депутата Радивиловского городского совета Сергея Грисюка, который указал в отчетности своих супругу и сына – Ольгу Цибульскую и Нестора.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Декларация опубликована 28 мая 2020 года после окончания депутатских полномочий Сергея, который совмещал работу депутата с работой директора ООО "Радивиловмолоко".

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Напомним, бывшая супруга DZIDZIO чкобы угрожала Оле Цибульской.

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