Оля Цибульская скрывала лицо своего супруга, но СМИ узнали, как он выглядит и чем занимается (фото)
Певица не показывает лицо Сергея в соцсетях, так как он сам пожелал оставаться непубличным человеком. Однако появились некоторые подробности о нем
Певица Оля Цибульская, которая прокомментировала свою причастность к разводу DZIDZIO, хоть и публикует фото со своим супругом в Instagram, но не показывает его лицо.
Однако изданию ГОРДОН удалось найти декларацию, благодаря которой стало известно, как зовут супруга Цибульской и чем он занимается.
В реестре деклараций госслужащих журналисты обнаружили декларацию экс-депутата Радивиловского городского совета Сергея Грисюка, который указал в отчетности своих супругу и сына – Ольгу Цибульскую и Нестора.
Декларация опубликована 28 мая 2020 года после окончания депутатских полномочий Сергея, который совмещал работу депутата с работой директора ООО "Радивиловмолоко".
Напомним, бывшая супруга DZIDZIO чкобы угрожала Оле Цибульской.
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