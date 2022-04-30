Почему мы больше не идем в бомбоубежище, слыша сигнал "Тревога"

Украинцы стали слишком беспечны? / Фото: Коллаж: Сегодня

Признаемся честно, мало кто из нас бежит в убежище, слыша сигнал тревоги. Почему мы стали так беспечны? Психолог Елена Адамова объяснила: страх имеет три стадии, одна из которых – истощение. Это защитный механизм психики о том, что человек устал.

Это можно назвать атрофией чувств. И бороться с этим не следует, ведь этот механизм помогает нам выжить. Человек не может постоянно жить в стрессовом состоянии. Чтобы не довести себя до больницы, следует вовремя понять, что вы устали и нуждаетесь в отдыхе. Но при этом нужно продолжать держать руку на пульсе и сохранять безопасность, – комментирует Елена Адамова.

Как стабилизировать психологическое состояние

Психолог советует вернуться к рутинной жизни – убирать в доме, мыть пол и посуду, готовить еду, красиво сервировать стол, принимать ванну, а не быстро мыться под душем, краситься и ухаживать за кожей и волосами, наносить маски на кожу лица. По возможности, конечно, возвращаться к привычкам мирной жизни.

Реклама

Держите фокус внимания на том, что обеспечит вам безопасность. Концентрируйтесь и отвечайте себе на вопрос: "Действительно ли это угрожает мне?" Стресс достаточно опасное состояние для человека, ведь немало людей умирают из-за того, что в моменте принимают неправильное решение, убегая в сторону стрельбы. Но еще опаснее пренебрегать собственной безопасностью – не спускаться в укрытие или гулять в комендантский час. И расслабляйтесь, ведь постоянный страх и мысли о смерти притягивают плохое. Отсеивайте это и верьте в светлое будущее, но оценивайте ситуацию, в которой находитесь и реагируйте, – советует Елена Адамова.

Смотрите видео программы "Ранок з Україною" с Еленой Адамовой:

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости читайте в Telegram-канале.

Реклама

Вам будет интересно узнать, как преодолеть синдром замершего состояния и вернуться к жизни во время войны