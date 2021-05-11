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Самый сырный пирог. Узнаем, что такое ачма и в чем его особенность

11 мая, 18:58

Ирина Маслова

Это многослойный пирог с сулугуни из Аджарии , готовится на бездрожжевом тесте

Аджарский пирог ачма / Фото: Инстаграм

Если вы любите все, что связано с сыром и в вашем личном меню есть интересные рецепты с ним, то ачма может стать одним из них. Ачма – это многослойный пирог из Аджарии с большим количеством сулугуни, готовят его на праздники в очень большом количестве. Узнаем, в чем особенность ачмы и запишем его рецепт.

Особенность ачмы

Ачма: пошаговый рецепт

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Взбить венчиком яйца с солью, влить воду. Постепенно добавить муку. Тщательно вымесить, чтобы тесто не прилипало к рукам. Оставить тесто на полчаса при комнатной температуре.
  2. Нарезать сулугуни на крупные кубики примерно два на два сантиметра и растопить на сковороде сливочное масло.
  3. Разделить тесто на 8-9 частей, сначала слепить из них шарики, а затем тонко раскатать. Отварить по очереди все слои, кроме двух, в кипящей подсоленной воде в течение 4 минут. Остудить в холодной воде.
  4. Смазать форму сливочным маслом, выложить на него слой сырого теста, еще раз смазать маслом, накрыть слоем вареного теста, снова смазать маслом и накрыть вареным тестом. Повторить еще раз.
  5. Выложить на него сулугуни и повторить так два-три раза: слой вареного теста, сливочное масло, сулугуни.
  6. Сверху закрыть сырым тестом и смазать сливочным маслом.
  7. Разрезать на равные части, выпекать в духовке 30–35 минут при температуре 180 градусов.

Здесь собраны 5 рецептов лаваша с сыром, которые можно приготовить на костре.

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