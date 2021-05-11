Самый сырный пирог. Узнаем, что такое ачма и в чем его особенность

Аджарский пирог ачма / Фото: Инстаграм

Если вы любите все, что связано с сыром и в вашем личном меню есть интересные рецепты с ним, то ачма может стать одним из них. Ачма – это многослойный пирог из Аджарии с большим количеством сулугуни, готовят его на праздники в очень большом количестве. Узнаем, в чем особенность ачмы и запишем его рецепт.

Особенность ачмы

Сулугуни для пирога не трется, а режется на кубики. Так ачма будет пышнее, а сыр не растечется

Готовится ачма из слоеного бездрожжевого теста

По консистенции тесто должно быть, как мягкий пластилин

Ачма: пошаговый рецепт

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Ингредиенты

Мука пшеничная, сулугуни – по 1 кг

Вода – 300 г

Яйца – 4 шт.

Соль – 2 ст. л.

Сливочное масло – 300 г

Способ приготовления

Взбить венчиком яйца с солью, влить воду. Постепенно добавить муку. Тщательно вымесить, чтобы тесто не прилипало к рукам. Оставить тесто на полчаса при комнатной температуре. Нарезать сулугуни на крупные кубики примерно два на два сантиметра и растопить на сковороде сливочное масло. Разделить тесто на 8-9 частей, сначала слепить из них шарики, а затем тонко раскатать. Отварить по очереди все слои, кроме двух, в кипящей подсоленной воде в течение 4 минут. Остудить в холодной воде. Смазать форму сливочным маслом, выложить на него слой сырого теста, еще раз смазать маслом, накрыть слоем вареного теста, снова смазать маслом и накрыть вареным тестом. Повторить еще раз. Выложить на него сулугуни и повторить так два-три раза: слой вареного теста, сливочное масло, сулугуни. Сверху закрыть сырым тестом и смазать сливочным маслом. Разрезать на равные части, выпекать в духовке 30–35 минут при температуре 180 градусов.

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