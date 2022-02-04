Что сломало украинцев: 69% пережили стресс в 2021 году. Такого не было 10 лет

Опрос показал, сколько украинцев пережили стресс в 2019 году / Фото: pixabay.com

Постковидная депрессия – тяжелое испытание. На протяжении 2021 более половины украинцев (69%) пережили какой-то стресс. Социологи утверждают, что это рекордное количество за последние 10 лет. Больше всего людей волновала ситуация с коронавирусом, сообщает kiis.

Киевский международный институт социологии предоставил результаты опроса, которые говорят, что всего 29% опрошенных людей не пережили ни одной стрессовой ситуации за 2021 год. Но это гораздо меньше, чем в 2019 году. До пандемии, которая началась в 2019 году, 49% украинцев жили без стресса.

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Социологи говорят, что за последние 3 года COVID-19 очень истощил людей. Особенно это коснулось тех, кто пережил болезнь или еще хуже – смерть близких.

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О чем чаще всего переживали украинцы в 2021 году:

Смерть родных (19%) – на 3% больше 2020 года

Тяжелая болезнь, операция (18%) – на 3% больше 2020 года

Болезнь близких (16 %) – такой же результат в 2020 году

Безработица (11%) – на 2% меньше 2020 года

Другие причины (10%) – аналогично в 2020 году.

Сравнивая результаты с полученными за период с 2013 по 2019, получается, что с 2020 по 2021 почти в два раза выросло число тех, кто пережил смерть родных.

Однако, за период с 2019 по 2021 меньше людей чувствовали себя ненужными и бесполезными в сравнении с периодом с 2013 по 2018 года.

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Социологи говорят, что в 2021 году стресс чаще переживали женщины – 73% в сравнении с 63% среди опрашиваемых мужчин; сельские жители – 73% против 67% городских жителей; бедные и среднего достатка люди – 75% против 53% финансово успешных.

Количество людей, которые не переживали стрессы, уменьшается с 2013 года, когда начался конфликт на востоке страны – показатель упал с 48% до 34%.

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