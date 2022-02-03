Постковидная депрессия: как справиться и что делать – советы и техники

Актриса сериала "Водная полиция" Мила Рымарь рассказала, где найти ресурсы и как помочь себе в состоянии постковидной депрессии

Как справиться с депрессией после COVID-19 / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Сначала коивд, а потом депрессия – наша реальность, которая добавляет тревожности и беспокойства. Сегодня многие люди делятся своими историями в соцсетях, что кризисы, ограничения и постковидная депрессия меняют их настроение и отнимают силы. Звезда 44-серийного фильма "Водная полиция" на канале "Украина" актриса Мила Рымарь часто рассказывает, что помогает ей разобраться в себе, вдохновиться на перемены и получать удовольствие от жизни.

Мила Рымарь / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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В этот раз она поделилась техниками, которые помогают ей справиться с постковидной депрессией.

Я иногда применяю эту практику: первое, что нужно сделать – встать перед зеркалом и задать себе ряд вопросов. А именно:

Что мне в себе нравится, а что нет?

Как я себя чувствую в том месте, где сейчас нахожусь?

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Какой я себя вижу через 5-10 лет?

Нравится ли мне это?

Как я себя чувствую в той одежде (белье), в которой хожу?

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Соответствует ли сейчас состояние тела моим ожиданиям?

По словам звезды сериала, такие вопросы помогут проанализировать образ жизни, развитие, состояние и другие важные составляющие вашей жизни.

И начнут приходить ответы. Я уверена, захочется действовать. Благодаря этому станут рождаться и желания, и цели", – рассказала Мила Рымарь в интервью для канала "Украина".

Известно, что в состоянии депрессии очень важно сделать даже самый маленький шаг. Почему бы не начать с таких вопросов?

Также рекомендую часто путешествовать, больше находиться в единении с природой, заниматься чем-то творческим – это очень вдохновляет, наполняет и открывает человека, – отметила актриса.

Смотрите с понедельника по четверг в 17:00 сериал "Водная полиция" на канале "Украина".

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