Как сделать, чтобы одежда не электризовалась: 5 простых лайфхаков

Спойлер: ходите босиком – это полезно не только для вас, но и для одежды

Как часто мы сталкиваемся с проблемой, когда вещи не сидят красиво по фигуре, а предательски электризуются, липнут к телу и даже стреляют искрами. Причем, не только синтетика, но и натуральные материалы, шерсть и шелк ведут себя не так, как нужно. Также это может происходить и с только что постиранной вещью, и с уже одеванной ранее.

Чтобы избавиться от этой проблемы, предлагаем вам действенные лайфхаки.

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Как быстро избавиться от электризации вещей: пять простых лайфхаков

Лайфхак 1. Антистатик

Внутреннюю часть одежды, подола платья или юбки изнутри сбрызните антистатиком или протрите антистатической салфеткой.

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Лайфхак 2. Вода

Немного сбрызните проблемный участок водой из пульверизатора, но не распыляйте много воды, иначе получите мокрое пятно.

Лайфхак 3. Кондиционер

В пульверизатор с водой добавьте немного кондиционера для белья или смягчителя для ткани, а затем прогладьте рукой – это усилит эффект.

Лайфхак 4. Лосьон

Участки кожи, к которым больше всего прилипает ткань, смажьте увлажняющим лосьоном для тела или кремом. Это поможет удержать влагу на коже и уменьшит проблему.

Лайфхак 5. Пройдитесь босиком

Таким образом вы избавитесь от статического электричества и уберете излишнюю электризацию, возникающую между вашим телом и одеждой.

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