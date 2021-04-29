Как сделать, чтобы одежда не электризовалась: 5 простых лайфхаков

Как часто мы сталкиваемся с проблемой, когда вещи не сидят красиво по фигуре, а предательски электризуются, липнут к телу и даже стреляют искрами. Причем, не только синтетика, но и натуральные материалы, шерсть и шелк ведут себя не так, как нужно. Также это может происходить и с только что постиранной вещью, и с уже одеванной ранее.
Чтобы избавиться от этой проблемы, предлагаем вам действенные лайфхаки.
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Как быстро избавиться от электризации вещей: пять простых лайфхаков
- Лайфхак 1. Антистатик
Внутреннюю часть одежды, подола платья или юбки изнутри сбрызните антистатиком или протрите антистатической салфеткой.
- Лайфхак 2. Вода
Немного сбрызните проблемный участок водой из пульверизатора, но не распыляйте много воды, иначе получите мокрое пятно.
- Лайфхак 3. Кондиционер
В пульверизатор с водой добавьте немного кондиционера для белья или смягчителя для ткани, а затем прогладьте рукой – это усилит эффект.
- Лайфхак 4. Лосьон
Участки кожи, к которым больше всего прилипает ткань, смажьте увлажняющим лосьоном для тела или кремом. Это поможет удержать влагу на коже и уменьшит проблему.
- Лайфхак 5. Пройдитесь босиком
Таким образом вы избавитесь от статического электричества и уберете излишнюю электризацию, возникающую между вашим телом и одеждой.
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