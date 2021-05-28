Что Пугачева скрывает от Гарри и Лизы Галкиных о своем внуке – признание Никиты Преснякова

Алла Пугачева с детьми и внуками / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Старший внук Аллы Пугачевой 30-летний Никита Пресняков не часто бывает в гостях у своей звездной бабушки. Но если у него получается встретиться с семьей, он с удовольствием проводит время с детьми певицы. Никита признался, что Гарри и Лиза Галкины не знают, что он их племянник.

"От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: "Дени, ой, как же тебя. Никита!" Они прямо вообще офигенные", – сказал внук Пугачевой в программе "Судьба человека".

Алла Пугачева с детьми и внуками / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Он отметил, что Гарри и Лиза растут смышлеными и очень творческими детьми.

"Гарри Галкину уже нравится тяжелая музыка. Он любит Linkin Park, как и я. Он уже играет вовсю на пианино. Они прямо нереальные дети. Лиза очень артистичная. Общаешься с ними и прямо не веришь, что им столько лет. Прямо моментами кажется, что они старше тебя", – поделился Никита.

Напомним, Гарри и Лиза Галкины родились в 2013 году. Сейчас им семь лет, их племянник Никита Пресняков старше детей Пугачевой на 23 года.

Ранее мы рассказывали, что внучка Аллы Пугачевой хочет стать певицей.