Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях – личный опыт

Перед тем, как медитировать на гвоздях, нужно получить инструкции учителя и знать противопоказания / Фото: Коллаж: Сегодня

Что чувствуешь, когда становишься босыми ногами на гвозди? Не так уж и больно, но довольно странно: как будто сквозь твое тело проходят миллионы микроиголочек. Они танцуют по сосудам и мышцам, вызывая дрожь во всем теле.

Почему медитация на гвоздях становится все популярнее во всем мире и уже "заразила" Украину – я, редактор проекта "Здорово", решила разобраться на личном опыте. А помогла мне в этом мастер медитации на гвоздях, мастер НЛП, тета и энерго практик, рейки, цигун – Юлия Суворова.

Реклама

Юлия Суворова / Фото: Коллаж: Сегодня

Юлия практикует гвоздестояние уже 2 года, получая пользу и удовольствие: вообще эта хрупкая, красивая девушка – настоящий "крепкий орешек", духу и закалке которой позавидовал бы сам Брюс Уиллис. Она пробует собственные силы в экстриме давно – прыгает с парашютом, взошла на 5 самых высоких вершин континентов.

Юлия Суворова практикует также моржевание, а не только медитацию на гвоздях / Фото: инстаграм Юлия Суворова

Реклама

А еще Юлия перешла Атлантику на парусном катамаране; занималась моржеванием и вот пришла к медитации на гвоздях. Все эти практики расширяют человеческое сознание, раскрывают наш потенциал, отмечает Юлия.

Зачем люди вообще становятся на гвозди – это новый тренд?

Человек – существо странное: где мы только не ищем энергию и силы для саморазвития, познания себя, избавления от стресса. Или наоборот – тот самый адреналиновый кайф, после которого испытываешь блаженство: кто-то предпочитает расслабляться в сауне, а кто-то – медитирует на гвоздях. Например, Тина Кароль: селебрети пришла к этой практике недавно и опубликовал видео в своем Тик-токе.

Тина Кароль начала практиковать медитацию на гвоздях и говорит, что она только в начале пути / Фото: скриншот

Реклама

Звезда улыбается, говорит, что она только начинает, это довольно больно, но практика больше о принятии боли, как о приятии себя. Не отстают от певицы и другие украинские звезды: например, среди практикующих Юлии Суворовой – Ирина Галай, рекордсменка Украины, первая женщина, взошедшая на Эверест и гору К2, Дмитрий Дикусар, известный украинский танцор, участник шоу "Танцы со звездами", Марыся Горобец, украинская телеведущая, продюсер, автор networking-проекта Vision Breakfast by Marysya Gorobets, Таянна, популярная украинская певица и автор песен.

Звезды украинского шоу-биза Дмитрий Дикусар и Марыся Горобец – ученики Юлии Суворовой / Фото: Коллаж: Сегодня

Да и сама Юлия, становясь на гвозди, выглядит расслабленной, танцующе-умиротворенной. Прежде чем повторить такой "подвиг", я конечно же подробно расспросила, откуда взялся тренд медитации на гвоздях.

Практика перешла к нам от индийских йогов,- говорит Юлия,- это приспособление со вбитыми вверх острием гвоздями называется доска Садху, которая разжиганием внутреннего огня в практике помогает убрать страхи и снять внутренние ограничения. Медитация на гвоздях отличается от других типов медитация глубинными проработками, ускоряя все процессы в 10-ки раз, помогает достичь состояния соединения с собой.

Юлии больше нравится версия, что гвоздестояние – это древнеславянская практика, поскольку подобных практик на раскрытие силы духа у древних славян было довольно много. Например, правИло.

Что же еще происходит в медитации на гвоздях?

На стопах у нас находится 72 тысячи нервных окончаний и проекции внутренних органов. Что же происходит? По словам Юлии, в практике стимулируется кровоток и лимфоток, увеличивается приток кислорода в клетки, вырабатываются нейропептиды и эндорфины, снимаются мышечные зажимы, тренируется навык расслабления и концентрации внимания.

Уже после 10 мин стояния даже меняется биосостав крови и запускаются процессы регенерации организма. С энергетической точки зрения – происходит мощнейшая очистка энергоканалов.-говорит Юлия,- По китайской системе считается, что болезнь образуется в местах плохой циркуляции жизненной энергии. Также в процессе происходит освобождение психо-эмоциональной энергии. Ведь мы "упаковываем" в тело очень много непрожитых ситуаций, создающих блоки в теле.

В результате практики человек учится направить всю эту освободившуюся энергию на выполнение своих внутренних намерений: прилив энергии после медитации на гвоздях можно сравнить с подключением себя к элетростанции.

Ученики Юлии Суворовой после медитации на гвоздях / Фото: Светлана Евсевва

И потом в жизни все реализуется быстрее – поскольку идет выработка дофамина, вы счастливы, веселы, победили себя и все это переносите в свою повседневную жизнь.

Но гвозди – это же больно? Было ли страшно стоять на гвоздях?

Практика гвоздестояния некоторым кажется насилием – Юлия на это отвечает, что в ногах всего лишь ощущения, приятные или неприятные, это всего лишь интерпретации ума. Ему проще всего сказать, что это больно. Это программы, записанные у него от 0 до 7-ми лет. Но именно с реакцией разума мы и работаем и можем ей управлять. многие йоговские древние практики основаны на аскезе, дисциплине и тренировке духа через управление вниманием.

Я специально не стала читать отзывы или смотреть видео о медитации на гвоздях – чтобы не забивать ум лишней информацией и не настраивать себя на чей-то уже полученный опыт. Конечно, я понимала, что "массаж" будет еще тот.

Но было интересно, а какими-то еще специальными знаниями или навыками я не обладала. Например, некоторые (как я узнала позже, спросив у своих друзей) перед тем, как стать на гвозди, тренировались на аппликаторе Ляпко. И потом практика гвоздестояния прошла у них на "ура".

Обладать специальными знаниями, чтобы начать практиковать, не нужно, но обязательно должно быть твердое намерение эту практику пройти,- говорит Юлия,- Чтобы не сойти с гвоздей, должно быть понимание, для чего вы пришли и стали на них, то есть вы должны четко видеть точку, к которой хотите прийти. Обязательно нужен проводник – человек, который введет в практику, поможет с саботажем ума, подскажет, как дышать, как переключать внимание с боли в ногах на внутренние ощущения, проследит за вашим физическим состоянием.

Практика стояния на гвоздях, как говорит учитель – скоростной лифт для высвобождения напряжения и снятия блоков. Меня же этот лифт завез непонятно куда: то ли мотивация была не слишком сильна, то ли для моего тела и ума больше подходят другие практики (я давно практикую медитации, но не из аскезы, потому что не люблю и не понимаю практик, в которых достижение чего-то духовного происходит через боль).

Юлия отмечает, что практика гвоздей проходит успешно и подходит человеку тогда, когда причин встать на них больше, чем с них сойти. Это о твердости намерения. Так вот, причины на них становиться лично у меня, кроме редакционного задания-эксперимента, не было вообще.

После стояния на гвоздях на коже стоп остаются какое-то время следы, но никаких ран или порезов и вовсе нет / Фото: Коллаж: Сегодня

В итоге, я простояла на гвоздях более 7-ми минут, в первые минуты действительно довольно больно, потом начинает вибрировать все тело. Что же в итоге испытывают те, кто с радостью постоянно медитирует на гвоздях – я так и не узнала, то есть Нирваны я не достигла. Потому что меня начало тошнить, в ушах появился свист, и ноги в буквальном смысле подогнулись.

Я не смогла больше стоять и даже не спрыгнула – я свалилась с досок Садху, как неуклюжий медвежонок. Кажется, если б не поддержка Юлии, то я бы просто плюхнулась на эти гвозди своей пятой точкой. Потом Юлия принесла вкуснейший чай, и мы продолжили беседу, пока мои ступни "приходили в себя".

Юлия объяснила, что в практике иногда психика может включать свои защитные механизмы через тошноту и обморок. Мозг так берет контроль управления в свои руки когда мы идем в новый опыт. А неизвестное для рептильного мозга равносильно небезопасному.

А можно ли пораниться на гвоздях и что, если лишний вес?

К Юлии на занятия по медитации на гвоздях чаще приходят женщины и девушки, а два самых популярных вопроса – это можно ли пораниться о гвозди и что делать если человек весит достаточно много. Пораниться нереально – древние йоги все продумали, никаких повреждений не происходит.

В независимости, 50 кг вы весите или 80. Но следы от гвоздей в виде мелких вкраплений на коже остаются, хотя недолго, минут 10. Потом постепенно проходит краснота и болезненность. Как и у любой практики или процедуры, для медитации на гвоздях есть противопоказания, это:

эпилепсия и другие психические заболевания,

нервные расстройства,

беременность,

болезни сердца.

Юлия рекомендует стоять на гвоздях или ежедневно от 5 до 15 минут (но только уже подготовленному и обученному человеку) или раз в неделю по 30-40 минут с глубоким погружением. Сама она практикует медитацию на гвоздях раз в неделю по 50 минут.

Больше ограничений по возрасту и по весу нет, и я не попадала в список людей с противопоказаниями, но мне что-то "не зашло": по дороге домой появилась мигрень, и весь вечер нездоровилось. Мой врач-невролог, у которого я уже почти год наблюдаюсь после перенесенного ковида (а у меня был сильный именно неврологический постковидный синдром), сказал, что такие практики мне еще рановато делать.

Учитывая также мой низкий болевой порог, хотя я и продержалась на гвоздях без криков и матов больше 7 минут, (да, бывает там и такое), я. решила уточнить на счет противопоказаний у экспертов, которые практикуют традиционную доказательную медицину.

Мнение физического терапевта – кому можно на гвозди

Исцелиться полностью, снять все спазмы с помощью стояния на гвоздях не получится, отмечает физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

Но за счет переключения внимания с одной проблемной зоны (например, боль в шее) на другую – здесь на болезненность от стояния босыми ногами на гвоздях, можно действительно почувствовать облегчение.

- Человеку любое занятие, отвлекающее его от рутины и боли в мышцах будет в плюс, – говорит Данниил,- поход в ресторан с живой музыкой, медитация, молитва, любимый комплекс упражнений. Если это медитация на гвоздях и человек пришел за какими-то духовными открытиями и опытом, то важно оценить, на сколько комфортно это место, на сколько оно отвечает потребностям того, кто пришел, помогает ли оно наладить эмоциональный фон. И, естественно, нет ли противопоказаний.

Даниил Якубовский отмечает, что это все заболевания сердечно-сосудистой системы, а также полинейропатии – состояния, при которых поражена периферийная нервная система. Также не советует Даниил становить на гвозди детей до 16 лет, даже если их родителям очень хочется. И людям после 50-ти, чтобы не усугубить уже имеющиеся хронические состояния, которые есть у многих людей в этом возрасте.

А что делать, если больно – продолжать стоять на гвоздях?

Обязательное правило, если занятие вызывает сильную боль или дискомфорт – немедленно прекратить. Боль – естественная реакция организма, ее нужно уметь слушать. Долгое ощущение боли может вогнать тело в состояние коллапса (понижение давление, потеря сознания) или же наоборот гипертонического криза: головной боли из-за произошедшего спазма мышц, приступа тахикардии, астмы, шока и пр.

Визуальная аналоговая шкала (VAS) оценки интенсивности боли / Фото: Pinterest



Существует визуально – аналоговая шкала боли. Это субъективная оценка, но поможет вам понять ваш болевой порог, как отмечает Даниил,- если боль от 0 до 5 баллов, то можете смело проходить занятие, все что выше этих ощущений – не желательно. Или нужен строгий контроль компетентного физического терапевта, тренера, наставника.



Болевое воздействие при такой практике действительно в первое время сильное. Далее организм может "привыкнуть" к боли, и вы не будете ее чувствовать. Это связано с тем, что организм не может долгое время концентрировать внимание на постороннем раздражителе, в данном случае – боли от гвоздестояния.

Как пример – рок концерт. Вначале кажется, что очень громко, спустя время уже появляется ощущение, что нормально. Болевое ощущение также зависит от вашей реакции на этот раздражитель, если постоянно думать о том, как вам больно, то менее больно не станет.

А есть ли альтернативе познать себя, не становясь на гвозди?

Так или иначе, встать второй раз на гвозди я не рискнула, лишь порадовалась за тех, кому эта практика действительно помогает. Мой совет – как минимум один раз попробовать стоит, но обязательно учтите все нюансы и ваши показатели здоровья.

Если вас зацепит, то можно потом приобрести такую доску и практиковать дома. Если же вы хотите научиться сбрасывать стресс и познавать себя без таких экстремальных практик – то попробуйте похожие активности.

Острый "духовный эффект" в практике стояния на гвоздях получатся за счет всплеска адреналина / Фото: скриншот

Острый "духовный эффект" в практике стояния на гвоздях получатся за счет всплеска адреналина во время короткого контролируемого стресса и эффекта новизны, пишет в своем инстаграм йога-тичер Викторя Лапко. Кроме гвоздестояния с улучшением жидкостного оттока работают все динамичные упражнения на стопы, голени, бедра.

Виктория Лапко / Фото: пресс-служба

Все физиологические бенефиты, как видите, от гвоздестояния можно получить, отмечает Виктория. Но не более чем и от других, более доступных, видов активностей, которые дают нам ощущение адреналина: это тренировки в тренажерном зале, бег, и даже чтение книг на иностранном языке.

Я для себя решила, что пока от медитаций на гвоздях воздержусь, послушаюсь врачей. А вот на занятия по йоге к Юлии пришла бы с удовольствием. А там, гладишь, и вновь на гвозди захочется встать.

Также мы писали, как продышать стресс с помощью йоги.