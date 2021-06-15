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Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

15 июня, 13:41

Ольга Козачок

На Святую Троицу ни в коем случае нельзя заниматься земляными работами, чтобы не тревожить землю-именинницу. Также в этот день опасно купаться в реках и озерах.

Что нельзя делать на Троицу / Фото: Pexels

День святой Троицы – это один из главных христианских праздников. Что можно, а что категорически нельзя делать на Троицу, чтобы вас не покинули удача и благополучие, узнайте в нашей статье.

Троицу в 2021 году православные христиане отмечают в воскресенье, 20 июня – на 50-й день после Пасхи, потому она еще называется Пятидесятница.

У православных этот день относится к двунадесятым праздникам и прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

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Что нельзя делать на Троицу

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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