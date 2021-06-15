Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

Что нельзя делать на Троицу / Фото: Pexels
День святой Троицы – это один из главных христианских праздников. Что можно, а что категорически нельзя делать на Троицу, чтобы вас не покинули удача и благополучие, узнайте в нашей статье.
Троицу в 2021 году православные христиане отмечают в воскресенье, 20 июня – на 50-й день после Пасхи, потому она еще называется Пятидесятница.
У православных этот день относится к двунадесятым праздникам и прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.
Читайте также: Троицкая родительская суббота: дата и традиции поминального дня
Что нельзя делать на Троицу
- Христианам нельзя на Троицу работать и убирать дом, это считается грехом.
- Также нельзя стричься, плести, вязать, вышивать.
- Особо строгий запрет касался земляных работ на Троицу, поскольку в этот день она считалась именинницей, и ее нельзя было тревожить.
- Запрещено купаться в реках и озерах: по поверью, русалка может выйти на сушу и забрать с собой на дно водоема человека.
- Плохой приметой считается отгулять свадьбу на 50-й день после Пасхи, но зато хорошо свататься.
- В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому нежелательно одному идти в лес или в поле.
- В этот праздничный день нельзя испытывать и проявлять негативные эмоции. Постарайтесь воздержаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти, обид и прочего.
Смотрите видео, как поддерживать здоровье благодаря растениям:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине Троицкая родительская суббота: дата и традиции поминального дня Петров пост-2021: когда начинается и сколько продлится Духов день: когда отмечается в 2021 году и что означает День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник День медика-2021 в Украине: когда празднуем