Что есть на завтрак перед тренировкой, чтобы быстрее похудеть

Если вы худеете с помощью бега, езды на велосипеде или другой активности, то ускорить процесс поможет белковый завтрак – выяснили ученые

Скорость сжигания жира во время утренней тренировки для похудения зависит от того, что мы ели перед занятиями. Углеводная пища, казалось бы, дает больше энергии, но на сжигание жира не особо влияет. Ускорить сжигание лишнего жира помогут белки – это выяснили исследователи из Новой Зеландии: результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи наблюдали за группами велосипедистов, которые тренировались утром: одни начинали крутить педали после завтрака, богатого белковой пищей, другие – углеводной, а третьи – просто пили чистую воду. Избавляться от жировых накоплений лучше всего вышло у тех, кто не завтракал вовсе (пил воду) и ел белковый завтрак. А углеводная еда не дала таких преимуществ в плане скорости жиросжигания, выяснили ученые.

Велосипедная тренировка после белкового завтрака лучше сжигает жир / Фото: пресс-служба

Тренироваться натощак, чтобы похудеть, подходит не каждому. Самочувствие может ухудшиться, у некоторых появляется тошнота, головокружение, вплоть до потери сознания. Поэтому подходят вам такие тренировки или нет, нужно решать со своим фитнесс-тренером и семейным врачом. А вот легкий, но сытный завтрак перед пробежкой или велосипедной прогулкой поможет ускорить процесс сжигания жиров.

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Белки содержатся в мясе, кисломолочных продуктах – сыре, твороге, яйцах, орехах, рыбе, крупах. Омлет или творог с орехами на завтрак перед тренировкой придаст сил и поможет улучшить результаты. В то же время медики отмечают, что для длительных, интенсивных тренировок больше подходит завтрак из пищи, богатой сложными углеводами.

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Они содержатся в корнеплодах, бобовых, хлебе грубого помола, крупах, зеленых и листовых овощах. Углеводный завтрак необходим тем, кто планирует выполнять много циклических, то есть многократно повторяющихся упражнений, это обеспечит энергией на протяжении всей тренировки. То есть в зависимости от поставленных перед собой целей и типа каждой активности подбирайте завтрак – углеводный или белковый.

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